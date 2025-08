⁠¿Quién bajó bandera en el ‘Desafío’? Así quedaron conformados los nuevos equipos

El capítulo 22 del Desafío Siglo XXI dejó muchas emociones dentro y fuera de ‘La ciudad de las cajas’. Los capitanes hombres de cada equipo se enfrentaron en una exigente prueba. Rata por Gamma, Eleazar por Alpha, Potro por Omega y Gero por Beta, dejaron todo en el box para mantener en alto las banderas de sus equipos, de eso dependía cuál de las tres casas desaparecía.

Beta bajó bandera en el ‘Desafío’

Gero fue el único que no logró culminar el circuito, por lo que, entre lágrimas, tuvo que bajar la bandera de Beta y despedirse para siempre de su equipo. “Sentí que entregué todo y más. Claramente, fue muy duro al final por las manos que se me abrieron, pero bueno, hice todo lo que podía para poder pasar toda la pista. Es una sorpresa. Me siento orgulloso de lo que hice y de haberme enfrentado a un reto con toda, sin miedo y sin importar el resultado y de haber entregado todo”, dijo.

Su frustración al no poder culminar la pista conmovió a sus compañeros que estaban en la casa y a los televidentes que guardaban la ilusión que la casa azul continuara en competencia. Por primera vez en la historia del Desafío en ‘La ciudad de las cajas’, Beta desaparece en esta primera etapa. “Literalmente se me abrieron las manos y el dolor no me dejó seguir. Obviamente, el sueño era mantener la bandera de Beta arriba, pero lo que me deja tranquilo es que no me rendí. Seguí, seguí… el cuerpo jalaba y simplemente no podía más”, agregó.

Nuevos equipos en el ‘Desafío Siglo XXI

Tras la derrota de Beta, se reorganizaron los nuevos equipos. Rata fue el primero en elegir, luego el turno fue para Eleazar y, finalmente, Potro. Cada capitán eligió de manera libre a los integrantes de sus equipos. Algunos quedaron sorprendidos:

Gamma

Rata (capitán)

Zambrano

Yudisa

Cris

Rosa

Gio

Mencho

Grecia

Alpha

Eleazar (capitán)

Leo

Manuela

Lucho

Deisy

Gero

Tina

Valentina

Omega

Potro (capitán)

Juan

Katiuska

Camilo

Miryan

Andrey

María C

Sathya

Antes de partir a sus nuevas casas, los participantes dialogaron sobre los cambios. Aunque algunos se vieron más afectados con otros, finalmente decidieron darlo todo por continuar dentro de la competencia. “Yo no quería crear otra convivencia, hemos superado castigos, muchas cosas y yo creo que ya los que estamos estamos y Grecia es nuestra nueva participante”, dijo Rata.