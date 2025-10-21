Experiodista de RCN reveló: “Tengo 72 años y ha sido muy complicado encontrar trabajo”

Este fin de semana, Consuelo Cepeda, periodista colombiana, aseguró que está en busca de un trabajo. Durante más de 20 años, la comunicadora fue el rostro del Defensor al televidente de RCN, programa que no solamente presentó, sino que también dirigió desde el 2001 hasta marzo del 2005 cuando tomó la decisión de dar un paso al costado, pues consideraba que había que realizar cambios tanto en su vida personal como profesional.

¿Qué pasó con Consuelo Cepeda, periodista colombiana?

A través de un video publicado en su perfil de Instagram, la hermana del cantante colombiano Andrés Cepeda aseguró: “Soy Consuelo Cepeda, hasta hace ocho meses fui la defensora del televidente al canal RCN. Tengo 72 años y ha sido muy complicado encontrar un trabajo a pesar de las ganas, de la buena salud, del profesionalismo y de la experiencia. Por lo tanto, me dirijo a la feria del empleo organizada por la Secretaría de Desarrollo del Distrito. Aquí voy para verificar si es posible conseguir trabajo a los 72 años”, dijo por medio de un video que grabó desde un Transmilenio.

Posteriormente, posteó otro clip contando detalles de su experiencia. “Tengo una sensación agridulce. Dulce y bonita en el sentido de que todo estaba muy bien organizado, había muy buena voluntad por parte de la Alcaldía de Bogotá, pero quedé aterrada, esta es la parte agria, de la cantidad de personas desempleadas en Bogotá, no se podía caminar por el stand habilitado para estos menesteres. Había gente de todas las condiciones, viejitos, jóvenes, de edad mediana, personas con ‘pinta’ de profesionales, era toda la Colombia reunida, una Colombia palpitante de oportunidades para trabajar, muy agradable y muy bonito ver esas ganas de que si la gente no trabaja o no puede, no es porque no quiera, sino porque no hay oportunidades”, aseguró.

“Lo intenté”, reveló Consuelo Cepeda

La periodista asistió a esa feria del trabajo con la ilusión de encontrar algo relacionado con su carrera, pero no fue así. Sin embargo, no pierde la esperanza de que, por medio de ese proceso, pueda ser contratada para seguir ejerciendo su oficio. “La gente va contenta, va con ganas, como iba yo. Finalmente, sobre lo mío no había nada, aunque me buscaron algunas opciones, pero con relación con periodismo y comunicación y todo eso, no había nada. Dejé la posibilidad de enviar mi hoja de vida y acceder a ese trabajo. Estoy contenta porque lo intenté, porque lo hice, porque me da ánimos y siento que puedo hacerlo”, dijo.

Al final, hizo un análisis de lo que pudo observar con esa experiencia: “Me di cuenta que somos una población un poquito olvidada y que en este momento, la mayoría de colombianos somos personas mayores de 50 años. Prometo que voy a ponerme a trabajar por este tema, en conclusión, yo voy a seguir trabajando porque no podemos dejarnos arrinconar las personas mayores de 50, de 60 y de 70 porque somos mayoría y además tenemos todavía muchas ganas y necesitamos más oportunidades. Les agradezco muchísimo el seguimiento que han tenido a estos comentarios que he venido haciendo y suerte para todos”.