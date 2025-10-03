Javier Fernández Franco, “el cantante del gol” sale de RCN: “razones hay muchas”

Uno de los narradores deportivos más populares en el país es sin duda Javier Hernández Franco, quien se hizo muy conocido en su paso por ‘Gol Caracol’ y posteriormente llegó al canal RCN, donde durante años ha acompañado a su audiencia, llevando los detalles de las jugadas y los partidos de fútbol tanto nacionales como internacionales. Su frase “tú tranquilo” se ha posicionado entre los amantes del fútbol.

No obstante en el Mundial Sub 20, el cantante del Gol, ha brillado por su ausencia. En declaraciones dadas al periódico El Universal, el comunicador explicó que su salida del canal es inminente y se refirió a lo que significaba narrar en el mismo.

“Voy a tomar un rumbo diferente, un ejercicio distinto, un propósito país, quiero ayudar al deporte de Colombia”, dijo el cantante del gol que explicó que ya tiene ofertas.

“Ser segundo de dos, eres último”, Javier Fernández sobre la pelea por el rating de RCN

“Tengo ofertas para trabajar en los Estados Unidos, pero me quiero quedar en Colombia”, mencionó al tiempo que detalló el reto que era ser segundo frente a Caracol, su antigua casa. “Ser segundo de dos, eres último, en las transmisiones de RCN me tocaba luchar contra un monstruo que yo ayudé a crear (Gol Caracol). En RCN en los partidos de la Selección Colombia alcanzamos altos puntajes, RCN nunca pensó alcanzar esos puntajes conmigo, pero lastimosamente no sigo”.

El narrador vallecaucano adicionalmente, publicó un video donde ahondó más en su salida. “Para responder la pregunta de los seguidores de ¿por qué no estoy transmitiendo el mundial sub 20? primero porque la decisión del canal RCN fue esa; pero ademas coincidió por otra decisión tomada por mí y es la de no continuar con ellos. Razones hay muchas pero la más importante es que quiero seguirle sirviendo a mi amada Colombia, al deporte colombiano desde otro ángulo. Espero que me sigan apoyando porque lo voy a necesitar“, mencionó. Estas declaraciones generaron teorías entre los cibernautas sobre el nuevo destino del narrador podría implicar un nombramiento en una organización deportiva.

“Quiero agradecer a todos pro su fidelidad sin importar donde estaba ahí me acompañaron a quienes veían las transmisiones por escucharme... Nos seguiremos viendo en mis canales porque esto no termina aquí”, dijo el narrador.

¿Quién es Javier Fernández Franco, el narrador que sale de RCN?

Se trata de un comunicador nacido en Florida, Valle en 1964 que inició su carrera en la narración deportiva de la mano de William Vinasco. Estuvo en la emisora Todelar en 1989 y posteriormente saltó a la pantalla chica.

En 2002 debutó allí con Sky y Canal A, presentando Goles y Golazos. Pasó por Gol Caracol, dond eestuvo una década. Más tarde, se vinculó a Win Sports en 2019, allí estuvo hasta el año pasado. Luego pasó a RCN en eliminatorias y Copa América.

Actualmente desarrolla sus propias entrevistas para sus cuentas digitales donde entrevista a personalidades de distintos ámbitos como la política y el deporte.

