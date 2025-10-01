Felipe Arias, de Noticias RCN, recordó infarto que padeció: “Me salvé de milagro”

El 10 marzo del 2021 el presentador de ‘Noticias RCN’ Felipe Arias realizó la pero entrevista que considera ha hecho porque mientras entablaba diálogo con el entrevistado, sentía una opresión en el pecho que le generaba gran malestar. También tuvo dolor de cabeza y venía sintiéndose decaído. “El jueves 11 estaba presentando el noticiero y empecé a sentir una opresión en el pecho que me hacía sentir debilidad, luego tuve sudoración y les pedí que me llevaran a la clínica. En el camino empecé a sentir que se me iban las luces, no respiraba bien”, narró a Vea en aquel tiempo el caldense que estaba sufriendo un infarto cuando llegó a la Clínica Colombia y de inmediato lo atendieron. “Me entraron a la sala de reanimación y de ahí pasé a la sala de cateterismo porque me hicieron una primera intervención, me pusieron un stent (pequeño tubo) en la arteria coronaria anterior, pues no podían intervenir los otros dos vasos porque tenía tres arterias coronarias obstruidas”.

Felipe Arias sobrevivió a un infarto y estuvo en la UCI

Inicialmente entró en a cuidados intensivos de covid y esa noche cuando la prueba salió negativa pasó a una UCI convencional. Los días siguientes, aunque de alguna manera ya había pasado el peligro, el presentador de entonces 49 años, estaba en una situación crítica. El lunes siguiente le realizaron el segundo procedimiento donde en otro cateterismo le pusieron dos stens más. De ahí en adelante, aunque siguió en la Uci, la situación estuvo controlada y después estuvo en habitación.

Fue la experiencia más angustiante que Arias ha experimentado que mencionó, lo llevaron a la reflexión sobre sus hábitos de vida, y a priorizar su salud mental, física y también a cultivar aún más la espiritualidad.

Las recomendaciones de Felipe Arias para prevenir infartos

Ahora el presentador usa sus redes sociales para alertar a otros sobre los infartos que están aumentando cada día y quiso que su experiencia aportara a otros. El periodista comenzó diciendo: “Me sorprende y me preocupa que cada vez veo más gente infartada, tanto hombres como mujeres, yo tuve infarto algún tiempo agudo de miorcardio muy grave todas las arterias obstruidas. Me salvé de milagro y gracias a Dios tengo una segunda oportunidad”, luego compartió las cinco recomendaciones que el hace para evitar episodios así y que en su caso practica desde que se infartó hace más de cuatro años.

“Quiero dar cinco recomendaciones que las sigamos al pie de la letra. Primero, una alimentación absolutamente sana, todo lo que baje colesterol y trigliceridos y pilas con lo que lo suba. Segundo, ejercicio rutinario unos 40 45 minutos diarios. Tercero, exámenes periódicos de sangre, que revisen todo. Cuarto, bajar el estrés, todo lo que tenga preocupación, genere ansiedad. Y quinto es la más poderoso, síganla al pie de la letra, limpiar su corazón, no tener odios ni rencores y perdonarse uno mismo y después a los demás”.

En la charla que sostuvo con Vea en aquel tiempo cuando estaba en el proceso de incapacidad reposando en su casa también mencionó que en efecto sintió muy cerca la muerte. “Cuando tuve el infarto empecé a ver como una pared como una especie de túnel donde yo sentía que me iba. En la sala de reanimación me tomaban de la mano y me decían que tranquilo que estaba fuera de peligro, que estaba con ellos. Pero era la angustia de sentir que me iba, el temor de que no me salvaran, era fuerte, era una situación angustiante, dolorosa. Uno piensa en los hijos, en la esposa, en la mamá, en lo que hizo, en lo que no hizo, en lo que ha hecho y ha dejado de hacer y de pronto no ha tenido el valor de reconciliarse o perdonar a alguien. Es fuerte, difícil, es un frío tenaz, una oscuridad que por momentos iba y venía, pensaba que estaba de noche y eran las 9 a.m”, dijo sobre el duro episodio.

