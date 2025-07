Exvocalista del Binomio de Oro luchó contra la depresión: “no quería seguir”

Jonathan Jaraba, conocido artísticamente como “El Meke”, es uno de los artistas vallenatos del país. A lo largo de su carrera, ha sido parte de agrupaciones icónicas como el Binomio de Oro de América, donde brilló como vocalista, y más tarde del grupo Kvrass, con el que ganó gran popularidad con temas como Cuando lleguen los millones y La borrachera. Su voz y su carisma en el escenario lo han convertido en una figura muy querida por el público colombiano y latinoamericano.

Ahora, en su etapa como solista, el artista colombiano compartió en una conmovedora entrevista con Vea los detalles más personales de la crisis emocional que vivió mientras estaba en Medellín trabajando en un proyecto musical que no salió como esperaba.

“Fue una temporada donde yo estuve radicado en esta ciudad haciendo un proyecto diferente a lo que había venido haciendo durante toda mi carrera. Las cosas comenzaron a salir de una manera diferente, no como lo que habíamos planeado y eso comenzó a atacar mi mente, mis pensamientos y entré en una depresión que fue fuerte porque comenzaron a llegar sentimientos, emociones, pensamientos que no eran míos, que nunca había tenido”, aseguró.

Durante 15 días, el cantante experimentó lo que describe como la etapa más difícil de su vida. “Era muy fuerte porque yo realmente nunca había experimentado esto de esta forma, entonces para mí esto era nuevo, no sabía cómo afrontarlo y se volvió algo desconocido. Yo estaba en el cuarto encerrado, no salía, estaba como en una situación siempre de tristeza, de negación, de no querer levantarme de la cama, de no querer salir, de no querer seguir”.

El amor de su hija lo salvó de la depresión

En medio de su momento más vulnerable, fue su hija Sofía, de seis años, quien se convirtió en su salvación. “Mi hogar se dio cuenta, mi hija y mi esposa, entonces diariamente mi hija Sofía llegaba a mi cama y me decía, ‘papi, no te preocupes que aquí estoy yo y aquí está mami’. Sofi no era consciente por lo que yo estaba pasando, pero sí sabía que había algo mal, que algo no estaba bien de su papá”.

‘Un amor así’, la canción que describe su lucha contra la depresión

Esta experiencia de amor incondicional con su hija en el momento más oscuro de su vida se convirtió en la inspiración para su canción Un amor así: “esa experiencia de amor que tuve con mi hija la escribí, es una canción donde hablo de cómo el amor me salvó, en mi caso personal fue mi hija, pero la gente la puede tomar de la manera que más se acomode a su situación. La forma que ella encontró para poder darme ánimo, fue decir que no me preocupara, que todo iba a estar bien, que ella estaba ahí para mí y que mi esposa también estaba ahí para mí. Este tipo de cosas comenzaron a hacer eco mi cabeza y como al tercer día yo dije, no, definitivamente, primero, tengo que pararme de aquí, tengo que comenzar a tomar decisiones para poder avanzar y segundo, mi familia me necesita y entendí, me di cuenta que mi hogar no necesita mis triunfos, ni mis éxitos, ni algo más que yo, ellas simplemente lo que querían era que yo estuviera bien y que yo estuviera para ellas”, contó el artista nacido en México, pero criando en Colombia.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Qué llevó a “El Meke” a caer en la depresión?

Jonathan también reflexionó sobre el silencio que a menudo envuelve la salud mental, especialmente entre los hombres y los líderes de familia. Reconoció que no solía compartir lo que sentía, que llevaba la carga de ser fuerte, proveedor y un modelo a seguir, hasta que todo colapsó:

“Yo esto no lo comunicaba, yo no lo hablaba, simplemente me lo callaba y esa frustración, esa tristeza, ese desespero de que las cosas no me salieran bien muy poco lo hablaba hasta que llegó un punto en que sentí que me apagué, no quería hacer más nada, no quería salir de mi cuarto, y comencé a reemplazar esos pensamientos positivos, esa forma tan bonita de ver la vida por las cosas negativas entonces. Antes veía y decía, ‘¡qué hermoso es mi hogar, tengo una familia increíble, tengo una carrera exitosa!, ya eso no lo miraba, sino que miraba ‘no me están saliendo las cosas, mis ahorros están cada vez bajando, no estoy trabajando, me quedaron mal’, en fin, todo lo negativo y eso te va llevando obviamente a un estado de tristeza, de depresión, entonces lo que me llevó a eso fue, pues sí, todas estas situaciones y la forma como lo asumí, yo creo que si hubiera buscado ayuda desde el comienzo, o hubiera comunicado la forma como se estaba sintiendo, hubiera sido diferente”.

Con la ayuda de Dios y su familia, el artista puso superar ese difícil momento y retomar su vida personal y profesional: “el momento donde yo me paré fue cuando yo entendí que todo lo que estaba pensando era mentira, era simplemente una temporada de que eso no me define a mí, simplemente era una temporada por la cual estaba pasando y que y que tenía que afrontarla tomando ciertas decisiones. Ahí me paré, comencé a tomar decisiones y comencé a buscar ayuda para poder saber qué tuve y buscar formas cómo enfrentar en un futuro, porque nosotros somos seres humanos y de pronto hoy fue eso, pero de pronto mañana puede venir otra situación y ya con esas herramientas podré saber cómo enfrentarlas y cómo llevar estas situaciones de la mejor manera. Ha sido increíble, porque a partir de ese momento comencé a hacer música desde el corazón, estoy contento, feliz y muy tranquilo, estoy con muchas ansias de seguir mostrando todo esto que viene”.

Una nueva etapa personal y musical

Esta experiencia cambió por completo su forma de ver el arte. Después de 15 años en grupos donde “había un concepto definido” y él solo tenía que “adaptarse a eso”, Jonathan descubrió en su etapa como solista la oportunidad de crear desde su verdadera esencia.

“Yo me siento pleno completamente, obviamente el camino es diferente, me lo estoy gozando, desaprendí para poder aprender una nueva forma de hacer música. Entonces esto es lo que me ha dejado y aunque en ese momento no entendía, hoy agradezco ese momento porque fue un gran maestro para mí. En esta nueva etapa de solista me ha tocado caminar para poder encontrar realmente lo que yo disfruto hacer y de la forma como disfruto hacer. Este apenas es el comienzo y sé que vendrán muchas enseñanzas más en el camino. Estoy sanando con música y estoy ayudando a la gente a que también lo haga. Lo importante de cuando vengan estas temporadas, sea cual sea, es que nosotros tengamos claro quiénes somos y que somos personas hijas de Dios, que tenemos talentos enormes, increíbles, que fueron asignados para nosotros con un propósito esencial y que lo que hacemos siempre tiene que tener una razón y un por qué para que esto se vuelva sostenible en el tiempo”.