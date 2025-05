Familia de Rubby Pérez alertó delicada situación: “exigimos respeto”

El pasado 8 de abril República Dominicana se vistió de luto tras la tragedia ocurrida en Jet Set, una de las discotecas más reconocidas de Santo Domingo. Mientras miles de personas disfrutaban de una noche de música junto a Rubby Pérez, el techo se desplomó dejando centenares de muertos y heridos.

El intérprete de Volveré quedó atrapado bajo los escombros durante más de 14 horas, pero su cuerpo no resistió y, finalmente, se confirmó su deceso en horas de la tarde de ese fatídico día.

Denuncian uso indebido de imagen de Rubby Pérez

Ayer se cumplió un mes de la tragedia. Los familiares del artista dominicano han estado manejando sus redes sociales, donde publican fotos y videos recordando y rindieron homenaje a quien fue considerado uno de los mejores cantantes de merengue.

Rubby Pérez. Fotografía por: Instagram

Sin embargo, en las últimas horas emitieron un serio comunicado donde dan a conocer una delicada situación. Personas inescrupulosas han estado utilizando fotos del cuerpo sin vida de Rubby para postear en redes y medios de comunicación con fines comerciales. Debido a eso, hicieron un fuerte llamado a quienes están detrás de eso.

“A todos los medios de comunicación, páginas digitales, perfiles en redes sociales y demás plataformas que han utilizado, difundido o replicado imágenes del cuerpo sin vida de nuestro líder Rubby Pérez, les informamos que han sido debidamente localizados. A partir de la emisión de este comunicado, se les otorga un plazo máximo de 48 horas para eliminar dicho contenido, el cual consideramos una violación grave a la dignidad humana, al respeto a su familia y a su legado como figura pública", se lee.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Asimismo, advirtieron que de no hacerlo, tomarán las medidas legales correspondientes: “de igual manera, advertimos que cualquier uso no autorizado del nombre, imagen, voz, contenido audiovisual o cualquier elemento vinculado a la figura de Rubby Pérez, incluyendo publicaciones falsas o manipuladas (fake news), será objeto de acciones legales sin excepción. Exigimos respeto y responsabilidad ante el dolor de una familia y el duelo de un país entero. Rubby Pérez no es contenido: es un legado”.

El mensaje de la familia del músico fue claro, pero respetuoso: la objeción no recae sobre los homenajes sinceros ni sobre el cariño genuino del público, sino sobre aquellos casos en los que se utilicen estos materiales con fines lucrativos sin la debida autorización. “Rubby siempre fue un artista del pueblo, y por ello entendemos y valoramos los homenajes sinceros de sus seguidores. Lo que no permitiremos es que su legado sea explotado comercialmente sin el debido consentimiento legal. Toda acción de este tipo será perseguida y enfrentada conforme a lo establecido en las leyes que protegen los derechos de imagen y propiedad intelectual".