Famosa actriz fue atacada por un pitbull: “Me destrozó la pantorrilla”

Hace un mes, la actriz y presentadora mexicana Gaby Ramírez viajó a Estados Unidos para resolver unos temas personales. Sin embargo, estando en California, sufrió un accidente. Según reportaron algunos medios como People en Español, ella se estaba bajando del carro cuando fue atacada por un perro pitbull. El canino mordió tan fuerte su pierna que tuvo que ser llevaba de urgencia a un centro médico.

¿Qué pasó con la actriz Gaby Ramírez?

Debido a la gravedad de la herida que el perro causó en su pierna, Gaby fue trasladada a un hospital de traumatología. A través de sus redes sociales mostró imágenes de cómo quedó su extremidad tras el ataque.

En una entrevista con Javier Ceriani, la actriz recordó: “Fue una sensación espantosa, sentí un tirón hacia atrás horrible, como cuando juegas con tus hijos y les jalas la pierna, así sentí. Son espantosas, son tres (heridas). Estoy tratando de rehabilitarme yo".

Así fue el ataque del pitbull a la actriz Gaby Ramírez

En las últimas horas, el programa Hoy publicó una entrevista de la presentadora, quien contó detalles de lo que ocurrió ese día. “El perro no me dejó ni dar dos pasos. No escuché un gruñido, una cadena, un jadeo; sino se fue directamente a la pierna y, como ya lo vieron, me destrozó la pantorrilla. Con mucho dolor, todavía no puedo apoyar bien el pie”, dijo mientras mostraba su pierna vendada.

De igual manera, recordó: “Llamaron al 911 y de inmediato le hablé a mi mamá. Le dije: ‘no sé si me van a operar, no sé si voy a perder una extremidad’. Me tumbó por en frente y lo único que dije fue: ‘que no me ataque la cara o el cuello’. Bendito sea Dios, llegó de inmediato el dueño y abrió el hocico y fue cuando me soltó”.

Debido a eso, Gaby comenzó un proceso legal contra los dueños del animal, pues el ataque no solo afectó su parte física, sino también su área laboral, pues estaba a punto de comenzar a grabar una telenovela. Cuando las heridas sanen más, la artista tendrá que someterse a una cirugía estética para mejorar la apariencia de su pierna: “El perro todavía sigue en observación precisamente para ver si no tenía rabia. El tema es que no estaba vacunado. Ahí estamos en proceso de demanda”.