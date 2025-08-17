¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Famosa exreina mexicana fue detenida tras un operativo federal. ¿Por qué?

De acuerdo con reportes de medios mexicanos, la modelo Isadora Lagos, de 25 años, fue interceptada cuando iba a bordo de un vehículo junto a su escolta.

Por Redacción Vea
17 de agosto de 2025
Isadora Lagos, Miss Guerrero 2024.
Fotografía por: Instagram @missmexicoorg

Isadora Lagos, exreina de belleza y Miss Guerrero 2024, fue detenida el 14 de agosto de 2025 durante un operativo federal en la caseta de La Venta de la Autopista del Sol, con rumbo a Acapulco. La modelo de 25 años viajaba en una camioneta con su guardaespaldas cuando integrantes de la Guardia Nacional descubrieron en la cajuela una pistola calibre 9 mm, dos cargadores abastecidos y 35 cartuchos útiles. El armamento es señalado como de uso exclusivo del Ejército.

Ninguno de los ocupantes del vehículo pudo acreditar la legal propiedad del arma, por lo que ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Lagos, quien recientemente se había retirado de participar en Miss México, ahora enfrenta posibles cargos por posesión ilegal de armas de fuego, delito que podría resultar en hasta 15 años de prisión.

Al parecer, los detenidos fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público Federal en Acapulco, junto con la unidad asegurada, y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Quién es Isadora Lagos?

La reina de belleza es originaria de Acapulco, Guerrero. La licenciada en Derecho y estudiante de Gastronomía ganó reconocimiento al ser coronada como Miss Guerrero 2024 y seleccionada para participar en Miss México 2025.

Sin embargo, hace unas semanas, Lagos renunció a su corona, supuestamente debido a desacuerdos con la organización del certamen de belleza. En su lugar, la modelo Victoria Zermeño asumirá el papel de representante de Guerrero en la próxima edición de Miss México.

En sus redes sociales ha dejado en evidencia su gusto por el deporte, el arte, el crosffit, la arquitectura clásica y la historia de México. Además, tendría una profunda conexión con los animales, sobre todo con los perros. De hecho, Isadora ha sido voluntaria en albergues y ha trabajado en campañas de esterilización, adopción y vacunación.

Por ahora, se desconoce qué ha pasado con la modelo. Las autoridades no han emitido ningún pronunciamiento oficial sobre su situación legal. Lo que han reportado medios mexicanos es que Lagos permanecería bajo custodia de la Fiscalía durante 48 horas para definir su caso, pero hasta el momento no ha sido revelada más información al respecto. Al parecer, habría desactivado sus redes sociales.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Isadora Lagos

Exreina detenida

Qué pasó con Isadora Lagos

Quién es Isadora Lagos

Miss México 2025

