Nodal ganó millonaria demanda en Colombia por supuesto incumplimiento de contrato

En marzo de 2022, el cantante mexicano Christian Nodal tenía programado un concierto en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Sin embargo, el evento se canceló a última hora. Su equipo argumentó que fue por “fallas técnicas” en su avión. Alive Productions, la empresa encargada de la organización, cuestionó esta explicación y aseguró que nunca hubo un plan de vuelo hacia Colombia, lo que despertó dudas sobre la veracidad de la razón detrás de la cancelación.

La cancelación del concierto provocó un gran descontento entre más de 32,000 asistentes, lo que llevó a gastos por la devolución de entradas y a problemas logísticos en las instalaciones, como pantallas, puertas y baterías sanitarias, que terminaron afectando a la productora.

Christian Nodal, ganador de varios premios Grammy. EFE/Ángel Medina G. Fotografía por: Ángel Medina G.

Demanda a Christian Nodal

Por esa razón Alive Productions ha demandó a Nodal por un supuesto incumplimiento de contrato, exigiendo alrededor de 2,5 millones de dólares en compensación por las pérdidas económicas y de reputación que resultaron de la cancelación de varios conciertos.

“Investigaciones posteriores revelaron que nunca hubo un plan de vuelo a Colombia, evidenciando que Nodal faltó a la verdad sobre la no asistencia al concierto, generando un descontento masivo entre más de 32,000 espectadores y dejando a Alive con la responsabilidad de asumir la devolución de entradas y los costos por daños en las instalaciones. Estos incidentes resultaron en pérdidas económicas significativas y un daño considerable a la reputación de Alive en la industria del entretenimiento", mencionó la empresa en su momento.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

No obstante, después de tres años, el artista mexicano, esposo de Ángela Aguilar, habría ganado la demanda, según comunicó su equipo legal: “Un juzgado rechazó la demanda promovida por Alive Productions con Christian Nodal por un supuesto incumplimiento contractual. ¿La razón? No presentaron pruebas que soportaran, ni el presunto incumplimiento ni las sumas reclamadas. Caso cerrado. Alive intentó cobrarle al artista una supuesta deuda derivada de un presunto incumplimiento, pero desde hace tiempo ya habíamos advertido públicamente que esas versiones no tenían sustento y que, por el contrario, Alive enfrentaba obligaciones pendientes con JG Music", se lee en un comunicado.

Finalmente, agregan que, debido a eso, el intérprete de Botella tras botella y Adiós amor no pagará ninguna suma de dinero: “Cabe destacar que el despacho judicial desestimó las pretensiones de Alive por falta de sustento probatorio. Por tanto, Christian Nodal no debe un peso por los conceptos referidos. Hoy, con el rechazo decretado, la narrativa queda resuelta: los señalamientos no se sostuvieron en estrados judiciales".