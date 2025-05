Angélica Blandón: “soy actriz porque me gusta, no por fama”

Angélica Blandón, conocida por sus papeles en producciones como Paraíso travel, Las muñecas de la mafia, Tres milagros, El cartel de los sapos: el origen, entre otras, está viviendo una etapa de transformación profesional. Más allá de los reflectores y los personajes que la llevaron a la fama, Blandón se ha lanzado a una nueva aventura creativa y empresarial: la creación de un movimiento cinematográfico junto a su colega y compañero de escena Alejandro Aguilar.

“En el 2023 rodamos nuestra primera película Lejos aquí, estamos justo en ese tramo final de la postproducción para entrar ya a festivales y a salas de cine en segundo semestre de este año. El año pasado rodamos la segunda película de ese movimiento que se llama Uno a uno y seguiremos con la postproducción, estamos en la preproducción de la tercera película que grabaríamos en este movimiento cinematográfico que básicamente consiste en hacer viables nuestras películas, en hacerlas con un presupuesto más cercano a la realidad de las taquillas en Colombia", dijo para Vea.

¿A qué se dedica Angélica Blandón actualmente?

Esta no es la primera experiencia de Blandón en el campo de la producción. Anteriormente, había conformado una productora con su expareja, dedicándose a la realización de cortometrajes. “A mí me gusta escribir también y dirigir, aunque en este movimiento hasta ahora solo estoy como actriz y productora. En las dos primeras películas actuamos Alejandro y yo y somos los productores. En esta tercera película va a ser la ópera prima de Alejandro como director y yo voy a ser Producer Manager. Producir me parece maravilloso, me gusta ensamblar equipos y creo que hasta ahora me ha ido bien porque me gusta mucho el detrás de cámaras, conformar el equipo de producción, quién va a hacer la fotografía, quiénes pueden ser los actores, y creo que ya 20 años en esta carrera me ponen en un lugar en el que tengo como una experiencia desde distintos puntos".

Con dos décadas de experiencia en el mundo de la actuación, Blandón ha ampliado sus horizontes profesionales al incursionar también como sonidista y productora de campo en documentales. Esta versatilidad le ha permitido enriquecer su carrera y llevarla “a otro nivel”, gestionando proyectos en los que desea participar como actriz y explorando temáticas que le resultan significativas como mujer.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Angélica Blandón no ha dejado la televisión

En su extensa carrera, Blandón señala algunos roles que han marcado un antes y un después en su vida profesional: “uno de los momentos fundamentales de mi carrera fue “Reina” de Paraíso travel, sin duda es un antes y un después, pero también hay personajes que me han regalado mucho. “Brenda” de Las muñecas de la mafia, es un personaje que me sigue poniendo en el corazón y en las casas de muchas personas, y no solo de colombianos, sino de gente alrededor del mundo”, afirmó.

Aunque su enfoque actual está en el cine independiente, Blandón no ha abandonado la televisión. El año pasado participó en una serie con Caracol Televisión: “volví a hacer televisión que llevaba rato sin hacer. Ese proyecto fue una villana bien interesante, me disfruto mucho estos papeles. Yo siempre he estado actuando, yo hago muchas películas, que no se vean todas en Colombia no quiere decir que no estoy trabajando”, dijo la actriz de 45 años.

Finalmente, Blandón deja claro que su motivación como actriz radica en su amor por el oficio, no en la búsqueda de reconocimiento: “soy actriz porque me gusta este oficio de la actuación, no porque me guste la fama. De las cosas que más feliz me ponen es pararme en un set y hacer cosas".