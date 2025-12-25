Feria de Cali: cuándo empieza y cuándo termina, horarios, dónde ver la transmisión y más

La tradicional Feria de Cali es un evento que transforma a la capital del Valle del Cauca en el corazón de la música, la salsa, el baile y la cultura. Durante varios días, tanto locales como visitantes se sumergen en una programación especial que celebra la identidad caleña y atrae a miles de turistas de todo el país y del extranjero. Reconocida como una de las festividades más emblemáticas de Colombia, la feria ofrece una agenda variada que incluye conciertos, desfiles, exposiciones artísticas y actividades para toda la familia.

Horarios Feria de Cali 2025

A partir de este jueves 25 de diciembre y hasta el martes 30, Cali se vestirá de fiesta. Estos algunos de los eventos para cada día.

Jueves 25 de diciembre:

Salsodromo: Se realizará en la Autopista Suroriental, desde las 4:00 p.m. hasta la medianoche. De 4:00 P. M. a 2:00 A. M.

Feria rural y comunera: Contará con conciertos de orquestas y presentaciones artísticas en sectores como la Comuna 2, 5, 15, 19 y los corregimientos de La Elvira y Los Andes. De 3:00 P. M. a 1:00 A. M.

Brisas Caleñas - Festival Alternativo: Se realizará en el Parque Uribe Uribe. De 4:30 P. M. a 03:00 A. M.

La Clave Audio Bar Old Parr: El lugar del evento es en La Arboleda Centro Eventos - Calle 11 # 28 - 89, Arroyo Hondo, Yumbo. De 8:00 P. M. a 5:00 A. M.

Viernes 26 de diciembre

Fiesta de mi Pueblo: Autopista Suroriental entre Cra 53 hasta la Cra 41. De 4:00 P. M. a 2:00 A. M.

Feria Rural y Comunera: Se realizará en las Comunas 4, 7, 10 y 11y en Pichinde y El Hormiguero. De 3:00 P. M. a 1:00 A. M.

Casetas Feria de Cali: El lugar para este evento es Acuaparque de la Caña. De 10:00 A. M. a 1:00 A. M.

Encuentro de Melómanos y Coleccionistas: C anchas de baloncesto Unidad Deportiva Jaime Aparicio. De 2:00 P. M. a 2:00 A. M.

Tascas Club Colombia: Centro de Eventos Verde Arena. Hora por confirmar.

Brisas Caleñas - Festival Alternativo: Parque Uribe Uribe. De 4:30 P. M. a 3:00 A. M.

Festival Legado: Mall Plaza. De 10:00 A. M. a 9:00 P. M.

La Clave Audio Bar Old Parr: Antigua 14 de La Pasoancho. De 8:00 P. M. a 2:00 A. M.

Sábado 27 de diciembre

Autos Clásicos y Antiguos: Autopista Suroriental entre Cra 53 hasta la Cra 41. De 4:00 P. M. a 2:00 A. M.

Feria Rural y Comunera: En las comunas 6, 12 y 17. También en El Saladito, La Paz, Navarro y Montebello. De 3:00 P. M. a 1:00 A. M.

Casetas Feria de Cali: Acuaparque de la Caña. De 10:00 A. M. a 1:00 A. M.

Encuentro de Melómanos y Coleccionistas: Canchas de baloncesto Unidad Deportiva Jaime Aparicio. De 2:00 P. M. a 2:00 A. M.

Tascas Club Colombia: Centro de Eventos Verde Arena. Hora por confirmar.

Brisas Caleñas - Festival Alternativo: Parque Uribe Uribe. De 4:30 P. M. a 3:00 A. M.

Festival Legado: Mall Plaza. De 10:00 A. M. a 9:00 P. M.

Super Concierto: Estadio Pascual Guerrero. A las 7:00 P. M.

Swing de la Filarmónica: Teatro Municipal Enrique Buenaventura. A las 7:00 P. M.

La Clave Audio Bar Old Parr: Antigua 14 de La Pasoancho. De 8:00 P. M. a 2:00 A. M.

Domingo 28 de diciembre

Desfile del Carnaval de Cali Viejo: Autopista Suroriental entre Cra 53 hasta la Cra 41. De 4:00 P. M. a 2:00 A. M.

Feria Rural y Comunera: En las comunas 13, 18 y 22. También en Felidia, La Castilla y Villacarmelo. De 3:00 P. M. a 1:00 A. M.

Casetas Feria de Cali: Acuaparque de la Caña. De 10:00 A. M. a 1:00 A. M.

Casetas Feria de Cali: Bulevar del Oriente. De 7:00 P. M. a 10:00 P. M.

Encuentro de Melómanos y Coleccionistas: Canchas de baloncesto Unidad Deportiva Jaime Aparicio. De 2:00 P. M. a 2:00 A. M.

Tascas Club Colombia: Centro de Eventos Verde Arena. Hora por confirmar.

Brisas Caleñas - Festival Alternativo: Parque Uribe Uribe. De 4:30 P. M. a 3:00 A. M.

Festival Legado: Mall Plaza. De 10:00 A. M. a 9:00 P. M.

Cali Vive Flow: Estadio Pascual Guerrero. A las 7:00 P. M.

Concierto El Último Baile Tour: Diamante de Beisbol. A las 8:00 P. M.

Swing de la Filarmónica: Teatro Municipal Enrique Buenaventura. A las 7:00 P. M.

Lunes 29 de diciembre

Feria Rural y Comunera: En las comunas 3, 8, 14 y 20. Pance y Golondrinas. De 3:00 P. M. a 1:00 A. M.

Casetas Feria de Cali: Coliseo María Isabel Urrutia. De 4:00 P. M. a 1:00 A. M.

Casetas Feria de Cali: Bulevar del Oriente. De 7:00 P. M. a 10:00 P. M.

Encuentro de Melómanos y Coleccionistas: Canchas de baloncesto Unidad Deportiva Jaime Aparicio. De 2:00 P. M. a 2:00 A. M.

Calle de la Feria: Calle 25 con Cra 8 hasta la Car 11d. De 4:00 P. M. a 2:00 A. M.

Tascas Club Colombia: Centro de Eventos Verde Arena. Hora por confirmar.

Brisas Caleñas - Festival Alternativo: Parque Uribe Uribe. De 4:30 P. M. a 3:00 A. M.

Festival Legado: Mall Plaza. De 10:00 A. M. a 9:00 P. M.

Martes 30 de diciembre

Feria Rural y Comunera: En las comunas 1, 9, 16 y 21. La Leonera y La Buitrera. De 3:00 P. M. a 1:00 A. M.

Casetas Feria de Cali: Coliseo María Isabel Urrutia. De 4:00 P. M. a 1:00 A. M.

Casetas Feria de Cali: Bulevar del Oriente. De 7:00 P. M. a 10:00 P. M.

Encuentro de Melómanos y Coleccionistas: Canchas de baloncesto Unidad Deportiva Jaime Aparicio. De 2:00 P. M. a 2:00 A. M.

Calle de la Feria: Calle 25 con Cra 8 hasta la Car 11d. De 4:00 P. M. a 2:00 A. M.

Tascas Club Colombia: Centro de Eventos Verde Arena. Hora por confirmar.

Brisas Caleñas - Festival Alternativo: Parque Uribe Uribe. De 4:30 P. M. a 3:00 A. M.

Festival Legado: Mall Plaza. De 10:00 A. M. a 9:00 P. M.

Living Cantina: Diamante de Beisbol. A las 7:00 P. M.

¿Dónde se puede ver la transmisión de la Feria de Cali 2025?

La Feria de Cali también se podrá disfrutar desde la comodidad su hogar. En esta edición, Teleantioquia brindará a su audiencia una cobertura extensa de los eventos más destacados de la celebración, gracias a una colaboración con Telepacífico. Esto permitirá seguir en vivo los desfiles, comparsas y expresiones culturales que hacen de esta fiesta una de las más importantes del país.

La programación especial se llevará a cabo durante cuatro días seguidos, con horarios específicos y transmisión gratuita a través de la señal abierta del canal, así como en vivo en su sitio web. De esta manera, los televidentes de Antioquia y otras regiones podrán sumergirse en el ambiente festivo de Cali, sin importar la distancia.