Fernando Carrillo reveló por qué terminó con Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela. Video

La celebridad venezolana que más se ha visibilizado desde que el pasado 3 de enero fuerzas estadounidenses extrajeron a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores de su casa en Caracas y los llevaron a Nueva York, donde en marzo comenzarán a enfrentar un juicio por delitos relacionados con narcotráfico, entre otros, ha sido, sin duda, el actor, Fernando Carrillo.

Quien fuera galán en la década del 90 de telenovelas como Abigail, Rosalinda y María Isabel, junto a estrellas como Catherine Fullop, Thalía y Adela Noriega, ha dado varias entrevistas expresando inicialmente que no cree que la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez haya traicionado a Maduro entregando información sobre él al gobierno de Estados Unidos. También ha asegurado que él no recibe ni recibió dineros del madurismo, para generar contenido digital a favor del gobierno en sus redes sociales.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es su revelación sobre el romance que sostuvo con la hoy primera mandataria de Venezuela. Según el actor fueron novios por tres años. Anteriormente se creía que había sido un romance breve.

Así mismo, en varias entrevistas a medios latinoamericanos de Chile y Estados Unidos, como Hoy y Siéntese quien pueda, y a Caracol Radio, de Colombia, Carrillo ha mencionado que mientras fueron novios, enfrentaron críticas y desafíos, que no hicieron nada fácil llevar la relación.

De igual manera, ha asegurado que hoy sabe que la presidenta fue el gran amor de su vida. Ahora surgen nuevas declaraciones al espacio ‘Siéntese quien pueda’, donde reitera que ni él, ni Delcy son traidores y habla de la razón por la cual la pareja terminó, también deja en evidencia su interés por una reconquista.

¿Por qué terminaron su romance Fernando Carrillo y Delcy Rodríguez?

“No tengo interés para nada en la política, si lo hubiese tenido lo hubiera tenido cuando era mi pareja”, menciona el actor cuando responde si le gustaría ser el primer caballero de la vecina nación.

Cuando el periodista le pregunta por qué terminaron, él respondió: “principalmente por mi inmadurez por no tener la claridad que hoy tengo y plantarme frente al mundo y decir ‘es el amor de mi vida’, no lo es porque ya no estamos juntos, ha sido el gran amor de mi vida….” luego recordó los señalamientos “ a ella le decía que yo era un interesado y a mi me decían, ‘bueno pero no es un top model’. Hermano, es más que una top model, es patriota. Delcy Rodríguez Gómez es a lo mejor un día de Carrilo, quién sabe, si la volvemos a conquistar… Si no es mi esposa, es mi hermana de lucha para siempre…”

Luego, el periodista le preguntó qué necesita para reconquistarla y él respondió: “No sé, está viviendo un momento duro en su vida...ya veremos”.

