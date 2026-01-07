Fernando Carrillo reveló detalles de su romance con Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela

La situación de Venezuela, luego de que las autoridades estadounidenses hayan entrado a Caracas y extraído al entonces mandatario de ese país, Nicolás Maduro, y a su esposa Cilia Flores, se ha convertido en la noticia más fuerte en lo corrido del año.

Los acontecimientos siguen generando debate y reacciones. Varias estrellas venezolanas se han pronunciado al respecto. La mayoría de ellas esperan que los hechos puedan traer un mejor futuro para su país.

En este sentido, las declaraciones del actor Fernando Carrillo, famoso en todo el continente y España por haber protagonizado novelas como Abigail, junto a Catherine Fullop; Rosalinda, con Thalía; María Isabel con Adela Noriega y Siempre te amaré, con Laura Flores, entre otras, ha llamado poderosamente la atención, pues además de mostrarse a favor de Maduro, ha asegurado, en varias entrevistas concedidas tras lo ocurrido el 3 de enero, que en el pasado sostuvo un romance con la actual presidenta interina del vecino país, Delcy Rodríguez.

Fernando Carrillo, exgalán de Thalía y Adela Noriega, recordó noviazgo que tuvo con presidenta de Venezuela Fotografía por: Instagram

El actor incluso ha ido más allá y ha ofrecido detalles de cuando vivió el mencionado idilio, pues recordemos que él estuvo casado a comienzos de la década del 90 con una de sus coestrellas, la exreina y actriz Caterine Fullop, radicada hoy en Argentina.

Carrillo, quien cumplió 60 años este 6 de enero, contó que el noviazgo con la hoy mandataria de Venezuela, de 55 años, fue difícil porque recibieron críticas por estar juntos.

“Fue una relación muy difícil porque tanto del lado de ella le dirían ‘¿qué haces tú con ese tipo que es un interesado?’ y del lado mío, me decían: ‘¿qué haces tú con una tipa fea?, después de estar con Catherine Fullop”

Fernando Carrillo habría pensado en casarse con Delcy Rodríguez

Según lo señalado por el mismo Fernando, la relación se extendió por tres años; de igual manera él ha calificado esta relación como la más relevante de su vida. “(Delcy es) La mujer más inteligente, hoy puedo decir que ha sido el gran amor de mi vida”, mencionó Carrillo sobre la abogada que sucedió a Maduro.

Adicionalmente, según Univisión, resurgió una entrevista que el actor dio en el 2007 al espacio ‘Buenas noches’ de Globovisión, donde mencionó que llevaba dos años en Venezuela porque allí estaba el amor de su vida. También habría hablado de su intención de casarse con ella.

Vale la pena señalar que tanto Fernando como Delcy estudiaron en la Universidad Central de Venezuela, no obstante allí no habrían coincidido, ya que él se graduó primero. Solo hasta mediados del 2000 la pareja se habría conocido, cuando él ya era una figura muy conocida en el medio actoral y ella comenzaba su carrera como abogada y era parte del ‘chavismo’.

Carrillo ha señalado que es imposible que Delcy haya traicionado a Nicolás Maduro y lo dice porque “la conozco muy bien”

