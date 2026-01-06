Fernando Carrillo, exgalán de Thalía, recordó noviazgo que tuvo con presidenta de Venezuela

En la década del 90, el nombre de Fernando Carrillo correspondía al de un galán de telenovelas. El venezolano, de 59 años, protagonizó un exitoso melodrama llamado Abigail, junto a Catherine Fullop. La historia de amor traspasó la pantalla y Fernando y Catherine se casaron. El matrimonio fue corto.

Actualmente, Fullop vive en Argentina, continuó con su carrera en pantalla, y conforma una sólida pareja con Osvaldo Sabatini, con quien tuvo a su hija Oriana, hoy estrella del entretenimiento gaucho casada con el jugador de fútbol Paulo Dybala.

Carrillo por su parte, viajó a México donde grabó varias telenovelas. Junto a Thalía protagonizó Rosalinda y, a Adela Noriega, hizo María Isabel.

Sin embargo, desde hace varios años que Fernando no es noticia por su actuación, sino por su incondicional apoyo a Nicolás Maduro, quien hoy se enfrenta a un juicio en Estados Unidos, tras haber sido capturado en Caracas, el pasado 3 de enero en la madrugada, en una operación de la DEA..

Fernando Carrillo habla de su romance con la Presidenta (E) de Venezuela

Este lunes 5 de enero cuando la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez se juramentó como presidenta encargada, el actor concedió varias entrevistas a medios del continente, donde confirmó su apoyo a Maduro y su confianza en que será hallado inocente, junto a su esposa Cilia Flores, en Estados Unidos.

No obstante, lo que más llamó la atención es que el actor descartó por completo, los rumores que indican que la hoy presidenta Delcy fuera quien dio información a los estadounidenses para lograr la captura de Nicolás Maduro. Carrillo indicó que conoce muy bien a la actual dirigente recordando que fue su novio.

Según lo que recogió ABC España, Carrillo y Delcy salieron entre el 2006 y 2007, sin embargo, Carrillo este lunes indicó que fueron tres años los que frecuentó a la Presidenta.

“La conozco muy bien (…) a la vicepresidenta y hoy primera presidenta de Venezuela, fue mi pareja y estoy seguro de que la traición no vino por allí”, afirmó, defendiendo a quien encabeza hoy el Palacio de Miraflores. “Imposible. Si hay alguien chavista es Maduro, y si hay alguien madurista, es la vicepresidenta Delcy Rodríguez. No he conocido a una mujer más fiel, leal y valiente”, puntualizó.

Cuando el periodista le indagó si fueron pareja reiteró: “así es, tres años... Hoy puedo decir que fue el gran amor de mi vida, a esta edad…" y detalló el carácter de la hoy gobernante: " (vi) como defiende a su familia, a sus amigos“.

Aquí más noticias que son tendencia