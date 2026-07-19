Shakira se encontró con Tom Cruise en la final del Mundial de Fútbol ¿Qué le dijo el actor?

Tom Cruise se hizo presente este 19 de julio en el estadio MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, donde se jugó la final del Mundial de Fútbol 2026. Antes de disfrutar del encuentro decisivo, tuvo un rol fundamental ya que participó en la ceremonia de preámbulo del encuentro en el que jugaron España contra Argentina.

El actor estadunidense apareció y dio un breve discurso resaltando el poder del fútbol, capaz de conectar a personas de distintas culturas y países.

“Hace más de 30 días 48 naciones emprendieron un trayecto, cruzaron mares, fronteras, culturas y juntas nos han recordado por qué este deporte es de todo el mundo”, expresó el actor ante los asistentes.

Cruise dijo luego: “Hemos visto la grandeza, hemos compartido momentos de alegría, de esperanza y momentos que nunca olvidaremos”. El actor señaló que el futbol funciona como un lenguaje universal: “Es un idioma que une a la gente, que convierte desconocidos en amigos y nos recuerda lo que tenemos todos en común”

Minutos antes de salir a pronunciar el emotivo discurso, el actor que se ha hecho mundialmente famoso por su rol de Ethan Hank en ‘Misión Imposible’ buscó junto a la colombiana Shakira.

Shakira contó para qué la buscó Tom Cruise

Fue la misma estrella barranquillera que reveló el encuentro publicando en una de sus historias temporales, la imagen donde los dos aparecen posando radiantes y con gafas oscuras.

“Miren quién vino a decir hola y a desearme buena suerte. Te amamos, Tom”, escribió en inglés Shakira, etiquetando al actor

La imagen de inmediato se viralizó en redes e hizo recordar las noticias alrededor de un cortejo que habría realizado Cruise a Shakira, quien habría declinado salir en plan romántico con el actor.

En el 2023, luego de verse en la carrera de lla Fórmula Uno en el Gran Premio de Miami, Cruise le habría enviado flores a Shakira. Los medios del entretenimiento señalaron que el actor “estaba muy interesado en la colombiana”.

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