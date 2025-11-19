Festival INDRA en Medellín: Programación e invitados en 2025

Medellín está a punto de convertirse en el corazón de la vanguardia electrónica con la llegada de la edición 18.1 del Blackdance Festival. Este evento adopta el concepto INDRA, transformando su propuesta en una experiencia sonora, sensorial y tecnológica.

¿Cuándo es el Blackdance Festival?

El evento se llevará a cabo el 12 y 13 de diciembre de 2025 en Plaza Mayor. No solo reúne a las figuras más destacadas del techno mundial, sino que también Se propone un formato enfocado en la creación musical en vivo. En la edición 18.1 los artistas tanto nacionales como internacionales llevarán a cabo sesiones de improvisación, fusionando herramientas analógicas, digitales y performativas. Esta propuesta busca destacar los procesos que hay detrás de la música electrónica y crear un espacio para la experimentación colectiva.

¿Qué artistas se presentarán en el Festival INDRA en Medellín?

Viernes 12 de diciembre

Se llevará a cabo el Duelo de Leyendas, donde se reunirán dos íconos que han dejado huella en la historia del techno. Por un lado, estará Jamie Bissmire del Reino Unido, un pionero que ha estado moldeando el sonido techno desde los años noventa; y por otro, está DJ Shufflemaster de Japón, conocido por su técnica y su exploración rítmica dentro del género. Como invitado especial, estará Matthew Dear de Estados Unidos, quien llegará con un set melódico antes de su actuación del sábado bajo su alias Audion.

Sábado 13 de diciembre

Será el turno de INDRA Colombia No. 1, un día completamente dedicado a la creación en tiempo real. Cinco artistas internacionales, cada uno con su propio estilo dentro de la electrónica, estarán en el escenario:

Electric Indigo de Austria, una productora y DJ reconocida por su enfoque en la diversidad y su contribución a la escena electrónica europea.

Audion, el proyecto de Matthew Dear, que se centra en la experimentación sonora.

Vince Watson de Escocia, un productor que se especializa en crear armonías y texturas melódicas.

Dino Sabatini de Italia, famoso por sus composiciones atmosféricas.

Y Jin Synth de Japón, una diseñadora de sonido que se enfoca en sintetizadores y equipos analógicos. Desde Colombia, también participarán: Deraout, un artista con más de 20 años de experiencia en la escena techno nacional y Chaos Frequency, una productora de Manizales que está a la vanguardia de las nuevas tendencias en la música electrónica del país.

Las entradas para ambas fechas están disponibles en medellinstyle.com desde $109.999 COP.