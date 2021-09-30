Logo Revista Vea
Filtran imágenes de Yeison Jiménez antes de la fama, en su niñez y su juventud. Así se veía

El desaparecido cantante caldense siempre tuvo claro que sería un cantante, aunque antes de poder lograrlo tuvo que pasar por trabajos y estrechez económica. Tras su muerte, la red se ha llenado de imágenes que dan cuenta de su historia de esfuerzo desde niño.

Por Luz Alexi Castillo
24 de enero de 2026
Filtran imágenes de Yeison Jiménez antes de la fama en su niñez y su juventud. Así se veía
Fotografía por: Cortesía Caracol Tv

Yeison Jiménez no era un artista que ocultara su pasado o sintiera pena de su camino, por el contrario, se sentía orgulloso de su proceso, de los momentos difíciles que tuvo que vivir antes de abrazar la fama y la prosperidad.

Jiménez comentó con Vea y otros medios en entrevistas que nació en medio de la abundancia, pero pronto siendo aún niño, conoció la escasez por la quiebra económica que llegó a su casa. Tuvo que trabajar para ayudr al sustento de su familia; primero en Manizales y luego, al llegar a Bogotá, encontró en la central de Abastos, Corabastos, una oportunidad para trabajar vendiendo aguacates.

Cuando Yeison Jiménez comenzó a sonar en radio, vendía aguacates

En aquel tiempo combinaba ese esfuerzo con la música. En ‘Yo José Gabriel’ contó que la primera vez que lo llamaron para una entrevista de una emisora de Caldas, donde sonaba un tema suyo, recibió esa llamada en el local de aguacates en el que trabajaba y al colgar le contó a su jefe que era cantante. Su patrón no le creyó mucho y se echó a reír.

Justamente de los tiempos en los que Yeison estuvo en Corabastos, de cuando ayudaba al sustento de la casa recogiendo chatarra y en general, de la época en que la música era un sueño, que parecía inalcanzable, han surgido imágenes donde Yeison posa orgulloso, bien sea junto a su familia o sus amigos.

En una se ve luciendo una gorra y sentado en una poltrona sonriendo frente a la cámara y de unos 16 años. Otra de las imágenes es un afiche que anuncia el lanzamiento de algunas de sus canciones. En esa época escribía su nombre con jota y no con Y, lo que hace suponer que la imagen dataría de cuando Yeison tenía unos 17 años.

En otra de las instantáneas aparece junto a su madre y sus hermanas. Hay una más donde posa en la entrada de la emisora local de Manzanares.

Así mismo han surgido videos del tiempo en el que Yeison cantó en un bar de Sanadresito, de Bogotá, hace 10 años, y su público no era mucho, pero lo aplaudía agradado por su interpretación.

En general, las fotos en la red del artista fallecido a los 34 años, en un accidente aeronáutico, el pasado 10 de enero en inmediaciones del aeropuerto de Paipa, evidencian su lucha y sus ganas por convertirse en una estrella de la canción popular, como en efecto lo logró.

