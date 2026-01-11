Expiloto de Yeison Jiménez revela detalles de la avioneta y por qué renunció

Yeison Jiménez murió en un accidente en su avioneta el pasado 10 de enero en la vereda Ramito, en Paipa, Boyacá, a solo una milla del aeropuerto de ese municipio.

Además de la significativa pérdida que representa para la música popular el fallecimiento del intérprete de 34 años, razón por la cual se han realizado emotivos homenajes en su honor, en varias ciudades del país, las autoridades respectivas adelantan investigaciones para determinar cuál fue la causa del accidente, que también cobró la vida de los cinco ocupantes más que iban con él. Todos eran parte de su equipo de trabajo.

Se sabe que los restos de la aeronave siniestrada fueron llevados a Estados Unidos, ya que la Piper Navajo PA-31 era de fabricación estadounidense y tenía matrícula de ese país.

Habla expiloto de Yeison Jiménez. Se enteró de todo en Dubai

El capitán César Augusto Puerto Narváez, quien fue el primer piloto que tuvo Yeison para esa aeronave concedió una entrevista, donde se refirió a su experiencia en ese rol.

Detalló que comenzó a volar la aeronave, de matrícula N325FA, el 10 de septiembre de 2022 y lo hizo hasta el 24 de septiembre de 2023, debido a que renunció a su trabajo como piloto del artista.

A Puerto lo remplazó el capitán Fernando Torres, quien falleció en el siniestro.

El expiloto, con 38 años de experiencia volando, contó que se enteró del accidente mientras volaba hacia Dubái.

“La primera vez que volé esa aeronave fue el 10 de septiembre de 2022 hasta el 24 de septiembre de 2023, cuando le entregué las llaves a Yeison en el hangar de Aeroenlace”, dijo en declaraciones a El Tiempo.

La aeronave llegó a Colombia piloteada por un estadounidense y en Cali la recibió Puerto Narváez. De allí la llevó a Medellín.

Sobre posibles causas del accidente y las condiciones de la avioneta, el piloto prefirió no emitir ningún juicio o declaración, ya que hay una investigación al respecto. Se mostró atento a cualquier requerimiento y anticipó que ya fue contactado por la Aerocivil: “Si me requieren las autoridades, entregaré los datos de cuando el avión estuvo en mis manos, que fue por cerca de un año”, puntualizó.

Sobre las causas de su retiro como piloto del intérprete de ‘Aventurero’, solo mencionó que hubo diferencias en el contrato, pero de ninguna manera tuvo que ver con alguna falla en la avioneta.

“Es solo por temas netamente contractuales. Yo volaba para él y, únicamente por cuestiones laborales, presenté mi renuncia porque no estaba de acuerdo con algunos puntos del contrato”, dijo.

También explicó que dicha aeronave por razón de su matrícula debía volar fuera del país.

“Este tipo de aeronaves debe salir del país una vez al año por temas aduaneros. Por ejemplo, la de Yeison la llevé en una ocasión a Panamá. Es un requisito que salgan del país y vuelvan a ingresar por el tipo de matrícula que tienen. De no hacerlo, serían consideradas avionetas de contrabando”, detalló.

