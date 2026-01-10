Conductor de Yeison Jiménez cuenta qué hablaron antes del accidente. Hubo cambio de planes

A casi quince días del fallecimiento del cantante Yeison Jiménez, ocurrido el pasado sábado 10 de enero en cercanías del aeropuerto de Paipa, Boyacá, siguen surgiendo testimonios y datos sobre esos últimos minutos del artista, que murió cuando la avioneta, en la que iba junto a cinco de sus colaboradores, se precipitó en un campo de la vereda Ramito, en Paipa.

El conductor que transportó al cantante hasta el mencionado aeropuerto, concedió una entrevista en la que recordó cómo fueron esos últimos minutos en los que vio con vida al intérprete de ‘Destino final’ y mencionó de qué hablaron. Así mismo, reveló la agenda tan organizada que tenía Jiménez para esa semana, que incluía un viaje familiar a un destino paradisiaco.

Rememoró que ese día hubo un cambio de planes relacionados con la aeronave siniestrada.

Rodolfo Alexander Monroy Quevedo, dijo que el cantante de música popular viajó con su esposa Sonia Restrepo y sus hijos Camila, Thaliana y Santiago desde Medellín en la avioneta y el plan era aterrizar en el aeropuerto de Guaymaral, en las afueras de Bogotá. Allí él dejaría a su familia y se subirían los integrantes de su equipo de trabajo.

No obstante, hubo cambio a última hora y la familia completa aterrizó en Paipa y dejó a Yeison. Fue en ese lugar donde el artista de Manzanares, Caldas, vio por última vez a su esposa y sus pequeños, pues la aeronave voló a Bogotá con ellos. Yeison permaneció en tierra boyacense.

Tras dejar a Yeison ese sábado en el aeropuerto, poco antes de las 4 de la tarde, el conductor se despidió del artista y minutos después la avioneta sufrió el accidente.

Yeison Jiménez viajaría a Republica Dominicana con su familia

El conductor dijo a El Tiempo que ese día Yeison habló de su familia.

"Me habló de su familia, de sus padres, especialmente de su madre, de su esposa y de sus hijos. Me contó que este martes se irían a Punta Cana, porque el lunes festivo tenían que grabar el video de una canción de la selección Colombia para el Mundial de Fútbol“.

Recordemos que Jessi Uribe contó, poco después de la muerte de su colega, que Yeison le pidió comprarle una camiseta de la Selección Colombia para la grabación del tema, pues su agenda estaba muy apretada. Le dio su talla y Jessi en efecto, le consiguió una prenda talla L.

Aquí más noticias que son tendencia