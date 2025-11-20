Fiscalía de México desmiente a Nodal: “el procedimiento sigue abierto” ¿Mintió el artista?

Este miércoles 19 de noviembre el cantante Christian Nodal terminó junto a sus padres, Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas, una audiencia de cerca de 17 horas, en medio de la demanda que su antigua disquera Universal Music presentó en la cual indica que habrían supuestamente presentado 32 contratos falsos para reclamar los derechos de las canciones de tres discos.

La diligencia que comenzó el martes 18 de noviembre en la tarde, culminó al día siguiente y al salir, Nodal se dirigió a los medios en lo que pareció una victoria de parte suya y de sus padres, quienes lo representaron en sus primeros contratos, ya que él era menor de edad.

¿Qué dijo Nodal al salir de la audiencia?

“Siempre he creído en la justicia. Buenos días a todos. Quiero agradecerles, creo que todos estamos muy cansados aquí. Quiero agradecerles justo por eso, por ser tan pacientes. Soy fiel creyente de que los hechos hablan más que las palabras. Hoy estamos aquí mi señor padre, mi señora madre, en una jornada muy larga, como ustedes lo vivieron también. Llevamos aquí 17 horas. Valió la pena. Satisfactoriamente no fuimos vinculados“, dijo a la salida a los medios de comunicación indicando que hubo exoneración.

Su padre se mostró también victorioso. “Estoy feliz porque se hizo justicia, muy feliz. Ahora sí podemos cantarlo, con todo el respeto del mundo. Se trabajó muy duro”.

¿Qué dijo la Fiscalía sobre caso de Nodal?

Sin embargo, horas más tarde, la Fiscalía General de la República de México (FGR) aclaró lo sucedido en la audiencia indicando que el caso sigue abierto y aún no se ha establecido si este procede o no para continuar la debida acción penal. Desmintió exoneración.

“La denuncia presentada ante la FGR por una empresa disquera, consiste en la acusación de que Christian ‘N’, y su familia cedieron derechos de autor sobre determinadas obras, y, después de eso, se ostentaron como dueños de lo que ya no eran”, comienza diciendo el comunicado de la Fiscalía que rápidamente reprodujeron los medios del entretenimiento.

Adicionó que la juez del caso “no exoneró ni a Christian ‘N’, ni a su familia; simplemente determinó que existe otro juicio, de carácter civil, y que es necesario esperar el resultado del mismo, para que proceda, o no, la acción penal”.

Más adelante, explicó que el caso continúa: “el procedimiento sigue abierto, en espera de ese resultado. Y tanto Christian ‘N’, como los denunciantes, pueden aportar ante la FGR las pruebas que tengan al respecto”.

El comunicado explicó además que “los argumentos de la FGR respecto a la determinación de la jueza, se establecerán en el recurso correspondiente”.

Sobre la demanda contra Nodal, ha trascendido que el abogado Erik Rauda , famoso por tomar casos de celebridades o muy mediáticos es quien asumió la defensa del artista y sus padres.

