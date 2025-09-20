Audiencia de Christian Nodal: Quién lo demandó, por qué y qué dijo el artista

Christian Nodal estaría enfrentando la situación más delicada en su carrera artística. El cantante que fue noticia este 18 de noviembre al presentarse junto a sus padres a la audiencia a la que fueron citados como parte del proceso derivado por una demanda que le interpuso su exdisquera Universal Music, por supuestamente usar documentos falsos en su contrato.

La situación data del 2021, cuando el artista decidió no seguir con dicha disquera y firmar con Sony Music. Universal asegura que los representantes del artista habrían falsificado documentos para reclamar derechos sobre varios d ellos éxitos del artista. Por su parte el artista expresó su descontento con la compañía que quería retenerlo y presionar tras tres álbumes lanzados.

Algunos medíos aseguraron incluso que la situación es tan delicada, que el artista podría ir a prisión en caso de ser hallado responsable, no obstante en realidad eso dependerá de un juez que debe analizar las pruebas y los hechos.

La disquera demandante habría mencionado que su fin no es perjudicar al artista sino llegar a un acuerdo con él, sobre el material musical mencionado en la demanda.

La audiencia que se realizó el 18 de noviembre en la tarde ocupó la atención de los medios aztecas. Hasta el Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México llegó Nodal, junto a sus representantes y sus padres, pero no dio declaraciones al respecto.

Aquí hay que decir que los padres del cantante, Jaime González y Silvia Cristina Nodal, están involucrados, ya que Nodal era menor de edad cuando firmó con la mencionada disquera y ellos eran sus tutores legales.

También hay que mencionar que se habla de 32 docuemntos que soportarían lo dicho por la disquera, algunos atribuidos al notario Luis Fernando Ruibal Coker, que al parecer no firmó dichos papeles. Se habla del delito de fraude. Dentro de las implicaciones que podría haber sobre la carrera de Nodal en caso de perder la demanda, se habla de que no pdoría cantar temas tan relevantes como Me dejé llevar, Ahora y Ayayay, ya que él perdería los derechos sobre los mismos.

En la audiencia el juez podría vincular a los padres de Nodal en la demanda o ampliar el plazo para que los representantes del artista presenten pruebas a favor.

Nodal habló tras 17 horas de audiencia ¿qué dijo?

Lo cierto es que ha sido el mismo Nodal quien prácticamente ha comenzado a cerrar este capitulo en su vida, pues al salir de la diligencia entregó declaraciones contundentes.

Fue este miercoles 19 después de 17 horas de diligencia el artista dijo que el juez desechó las pruebas y no fue vinculado a proceso.

"Siempre he creído en la justicia. Buenos días a todos. Quiero agradecerles, creo que todos estamos muy cansados aquí. Quiero agradecerles justo por eso, por ser tan pacientes. Soy fiel creyente de que los hechos hablan más que las palabras. Hoy estamos aquí mi señor padre, mi señora madre, en una jornada muy larga, como ustedes lo vivieron también. Llevamos aquí 17 horas. Valió la pena. Satisfactoriamente no fuimos vinculados“, dijo a los medios que lo aguardaban

“Yo soy una figura pública, soy un artista. La verdad es que ha sido una pena que ensucien el nombre y el apellido de mis padres, yo lo puedo soportar como soporto muchas otras cosas. Es una de las cosas más dolorosas, estoy feliz, hoy mi madre se siente libre, esto limpia su nombre” .

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento