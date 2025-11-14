Christian Nodal y Ángela Aguilar se casan de nuevo: fecha y más detalles

Desde que Christian Nodal y Ángela Aguilar hicieron pública su relación, los internautas y medios de comunicación nacionales e internacionales han estado al tanto de lo que ocurre tanto en su área personal como en la profesional. Los intérpretes de Dime cómo quieres suelen convertirse en tendencia cada vez que revelan algún detalle de su relación.

En los últimos días, la hija de Pepe Aguilar ha estado en Estados Unidos con su gira Libre corazón. Luego de ofrecer su primer concierto en el Pavilion Music at Toyota Music Factory, en Dallas, la artista de 22 años se encontró con un grupo de fanáticos, quienes no dudaron en pedirle fotos y autógrafos.

Allí, la cantante sorprendió al anunciar que, próximamente, contraerá nupcias con el cantante de Botella tras botella. “Vayan a mi boda. Me voy a casar en mayo… por la iglesia”, dijo. Uno de sus seguidores bromeó diciéndole “¿Puedo ser el padrino?”, a lo que ella contestó: “A ver si te deja mi marido más bien”.

¿Cuándo es el matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

La noticia sorprendió a sus seguidores y aunque se desconoce el día exacto, los internautas han comenzado a especular al respecto. Algunos aseguran que sería el 29 de mayo, misma fecha en la que se casaron simbólicamente el año pasado.

Durante una entrevista en los Premios Latin Grammy 2025, el artista mexicano brindó algunos detalles: “Estamos planeando para mayo. Una boda supermexicana. Vamos a tener taquitos. Lo queremos hacer en Zacatecas, bien mexicano. No pueden faltar los tequilas, la buena música, la buena comida y buena compañía”.

En una pasada entrevista con Adela Micha, Nodal contó cómo fue su primera boda con Ángela: “El 29 de mayo, mi corazón lo siente. Terminando un evento en Ensenada le dije: ¿Sabes qué? Vámonos de aquí. Quiero caminar contigo de la mano, que no nos tomen fotos, quiero estar privado, mantener esto privado. Llegamos a Roma (…) Toda esa experiencia fue hermosa, fue una aventura… se respiraba el amor, se sentía el amor en todas partes. Yo dije: ‘Ella es mi amor verdadero, ella es el amor de mi vida, con ella me quiero morir’, entonces, organizó una boda espiritual porque no se podía la legal”, dijo. Luego, el 24 de julio de ese mismo año, la pareja reafirmó su amor a través de una boda civil a la que asistieron sus familiares y amigos más cercanos.

Ambas ceremonias se mantuvieron en privado. Solo días después comenzaron a circular imágenes en redes sociales. Esa noticia sorprendió a muchos, pues apenas unas semanas antes Nodal había confirmado su ruptura con Cazzu, la madre de Inti, su primogénita.

Memes por la boda de Nodal y Ángela Aguilar

En redes sociales no han cesado los comentarios al respecto. Han circulado diferentes memes sobre la fecha en la que los cantantes llegarán al altar: “Recuerda que en mayo a tu marido le da tiempo de muuuuuuuchas cosas”, ““En mayo si se organiza Nodal hasta se divorcia”, “El 36 de mayo, porque Nodal hace de todo en mayo”, “Recuerda que para Nodal mayo es freezeriano, por ahí hasta con otras dos se casa y tiene gemelos”.