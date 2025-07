Florinda Meza reaccionó a comparaciones con Ángela Aguilar. ¿Son parientes?

El nombre de Florinda Meza ha sido protagonista en los medios de comunicación de Latinoamérica, pues luego de estrenarse la serie Chespirito: sin querer queriendo, en la que ella no autorizó el uso de su imagen, la actriz, quien fue esposa de Roberto Gómez Bolaños por casi cuarenta años, ha revelado varios detalles que, según ella, en la producción no se cuentan como realmente son.

Uno de los temas más cuestionados hasta el momento es que los actores, quienes interpretaron a ‘El Chavo del 8’ y ‘doña Florinda’, iniciaron su relación sentimental mientras el comediante estaba casado con Graciela Fernández, la madre de sus seis hijos. Aunque pese a la polémica y las fuertes críticas que recibieron, duraron juntos casi cuarenta años hasta el último día de vida del genio de la comedia.

La actriz mexicana no guardó silencio ante los comentarios que le dejan en redes sociales comparando su relación con Roberto Gómez Bolaños con la de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Esto dijo. Fotografía por: Diana Sánchez/El Espectador

¿Florinda Meza y Ángela Aguilar son parientes?

En la cuenta de Instagram de la actriz, los internautas suelen dejarle comentarios o preguntas relacionadas con su vida personal y profesional. Recientemente, un internauta le escribió: “¿Señora, usted es pariente de Ángela Aguilar?“. La pregunta no surgió precisamente por algún parecido físico, sino porque, indirectamente, la estaban comparando con la hija de Pepe Aguilar, quien confirmó su relación con Christian Nodal, pocas semanas después que él hiciera pública su ruptura con Cazzu, la madre de su hija.

La actriz, quien interpretó a la mamá de Quico, no dudó en responder de manera irónica: “¿Y usted es pariente de Los Chifladitos?“.

Asimismo, Meza contestó otro comentario donde le preguntaron: “Oiga doñita ¿Y no se podía conseguir un hombre influyente y poderoso que no estuviera casado ni con hijos?”.

Ella explicó a través de un extenso mensaje: “ya dije que esa era una respuesta que di cuando hablaba de por qué no le daba el sí a Roberto durante más de 5 años en los que trató de conquistarme. Y cuando estuvimos juntos, siempre traté muy bien a sus hijos. Hay muchas pruebas de eso. Pero respondiendo a tu pregunta, yo me enamoré de Roberto, de su corazón noble y de su alma. Y quienes piensan que me quedé con su dinero, se equivocan. Todo lo que él tuvo en vida, lo dio a sus hijos y a su exmujer, siempre. Y también en su testamento, fue absolutamente generoso con ellos, porque yo nunca le pedí nada”, dijo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Aseguró que fruto de su propio trabajo adquirió lo que tiene hoy en día: “tal como los demás del elenco, que también hicieron dinero en el programa, con la publicidad y las giras. Yo invertí mi dinero, puse negocios y también fui productora de teatro, con 11 y 12, que duró más de 7 años en cartelera. Ahora vivo de esos ahorros y no dependo de nadie. Trabajé desde muy pequeña para mantener a mis hermanos y siempre he sabido lo que es ganarte el dinero para vivir. Si hubiera querido tener un rico que me mantuviera, hubiera tenido otra pareja diferente. Roberto fue el amor de mi vida, por él, no por su fortuna”.