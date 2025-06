¿La primera esposa de Chespirito enfrentó a Florinda Meza?: “era mujer admirable”

Sin lugar a dudas el triángulo amoroso que hubo entre Roberto Gómez Bolaños, Graciela Fernández y Florinda Meza es uno de los aspectos más llamativos que ha puesto sobre la mesa la serie Chespirito, sin querer queriendo.

Hay que decir que ese asunto también generó mucha curiosidad en las décadas del 90 y 2000, entre los seguidores de los personajes creados por Chespirito y los medios aztecas, por ello fueron varias las entrevistas donde Roberto habló de su relación con Florinda, así como de su matrimonio con la madre de sus seis hijos, que terminó en divorcio, tras 20 años juntos.

Florinda también se pronunció sobre sus inicios con Roberto y el desafío que representó hacer vida con un hombre separado y con hijos.

¿Qué le dijo la exesposa de Roberto Gómez Bolaños a Florinda Meza?

Con la serie que emite HBO se han vuelto a ver dichas entrevistas y las más rotadas en las distintas redes han sido las que incluyen declaraciones de Meza. Una de ella es una entrevista con Adela Micha, concedida por Florinda cuando ya Roberto había fallecido y en la que habla de Graciela. En dicha charla Florinda asegura que habló con la ex esposa de Roberto, quien la llamó por teléfono para expresarle su enojo.

“Una vez Graciela por teléfono me habló y me dijo que sí tenía mucho coraje, pero me dijo que su coraje no era conmigo, sino con él”, confesó.

Esta llamada, lejos de incomodarla, dijo Florinda le dio paz y tranquilidad.

“En el momento no lo valoré tanto, pero al paso del tiempo me di cuenta del gran bien que me hizo. Tal vez se estaba sincerando, pero a mí me dio paz. Porque sí, es un gran paquete”, dijo la actriz sobre lo que implicó relacionarse con un hombre que tenía familia, pero también indicó que no se sentía culpable de ninguna manera.

Florinda definió a Graciela como una mujer de su tiempo, educada para tener familia e hijos y por ello, en esta conversación Meza mencionó que ella prácticamente salía en su defensa cuando Gomez Bolaños le hablaba de la que era su ex “Graciela fue una gran mujer. Una mujer de su tiempo”, dijo Meza quien expresó nunca haberse sentido culpable por involucrarse con el comediante.

“Graciela y yo nos llevábamos muy bien...Era una mujer admirable”, se le escucha decir en otra de las entrevistas. A continuación las dos declaraciones al respecto de Meza.

Aquí más noticias que son tendencia en el entrevista