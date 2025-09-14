Fotos Polaroid: famosos que se unieron al trend usando la IA de Gemini

Este fin de semana, un nuevo fenómeno se apoderó de las redes sociales: las fotos Polaroid creadas con inteligencia artificial. Esta tendencia, que se ha vuelto viral en TikTok e Instagram, consiste en recrear fotos con un estilo retro, caracterizados por su marco blanco y tonos nostálgicos que evocan las cámaras instantáneas.

Lo que empezó como un simple desafío creativo entre usuarios anónimos, hoy se ha convertido en una ola digital que ha capturado la atención de celebridades de diferentes partes del mundo.

Este trend lleva a las personas a vivir en una época diferente, simulando el estilo de los años 70, 80 o 90. El éxito de este reto se debe a un factor emocional: la nostalgia. Para muchos, las Polaroid han traído a la mente recuerdos familiares, álbumes de la juventud o momentos únicos que no alcanzaron a ser inmortalizados en una fotografía anteriormente.

Polilla

El humorista de Sábados felices quiso sumarse al trend recreando una foto con la ‘Gorda Fabiola’, quien murió hace un año. “Probando la tendencia con IA, #polaroid donde podemos crear imágenes nuevas juntando dos fotografías, también lo hice, saqué una fotografía que no existía con la artista, la actriz y comediante que amé, disfruté y admiré siempre... el resultado me encantó”, escribió.

Rafaella

La hija de Marbelle también aprovechó la tendencia para recrear una foto que no pudo tener con su papá, pues murió cuando ella era una niña. La joven cantante dedicó unas emotivas palabras: “Hay ausencias que nunca terminan de doler. Y quizá lo más difícil de aceptar no es la partida en sí, sino la certeza de que ya no volveremos a compartir momentos, abrazos, ni palabras que quedaron suspendidas en el aire. Uno crece con la frustración de lo que no será: los bailes que no se bailaron, los consejos que no llegaron, las lágrimas que nunca encontraron un hombro donde caer. Y sin embargo, con el tiempo se descubre algo más profundo: que los que amamos no se van del todo, porque habitan en nosotros. Ellos ya no están aquí… pero permanecen en nosotros. Te amo, siempre pa. (Gracias a la IA que puedo tener esa fotico que nunca pudimos tomarnos)”.

Rafael Santos

El hijo de Diomedes Díaz quiso tener un retrato de él junto al ídolo vallenato y Patricia Acosta, su progenitora. “¡Qué bonito lo que la IA está haciendo! Aquí están mis progenitores, mis padres, a quienes tanto he honrado como lo manda Dios. Hoy sábado quiero compartir con ustedes esta linda foto para que sientan la misma felicidad que siento yo”.

Elianis Garrido

La actriz y presentadora quiso tener una foto de sus abuelos para agradecerles por su mamá. “Mi punto de partida. De dónde vengo yo . La Señora Blanca y el Señor Carlos Enrique. Gracias por darme la mamá que tengo”.