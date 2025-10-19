Logo Revista Vea
Francia no volvería a enviar reina a Miss Universo, tras escándalo con Miss México

La Organización de Miss Universo del país galo pediría explicaciones sobre la elección de Fátima Bosch como la soberana, así mismo, contemplaría no volver a enviar candidata de su país al reinado que presidente Raúl Rocha.

Por Redacción Vea
24 de noviembre de 2025
Fotografía por: creada con chat gpt

El panorama para la Organización Miss Universo no pareció aclararse luego de que el certamen terminara con la elección de la mexicana Fátima Bosch, como Miss Universo, por el contrario, la controversia ha aumentado tras la final, debido a los rumores sobre conflictos de interés que habría. Se habla de que Raúl Rocha, dueño del reinado, tendría negocios y demasiado cercanía con Bernardo Bosch, el padre de Fátima, razón por la cual habría influido en su elección.

Al parecer, habría descontento, en varias delegaciones de países que suelen enviar su candidata, por la reciente elección. Puntualmente ha trascendido la posición de la Organización de esa franquicia en Francia y aunque no ha habido comunicación oficial, se menciona que sus miembros estarían solicitando que se revelen los detalles y resultados finales que derivaron en la coronación de Fátima Bosch Ibasco.

Francia exigiría explicaciones a Miss Universo

Dicha organización estaría enterada del programa “Beyond The Crown” “Todos pagamos una tarifa de licencia para enviar a alguien, así que tendrán que rendir cuentas. No podemos simplemente esconder todo esto bajo la alfombra. Puede ocurrir un error. Pero esta serie de contratiempos, tendrán que explicarse”, habría dicho el encargado de esa concurso en Francia el señor Fréderic Gilbert.

Se comenta que la organización del concurso en Francia estaría pensando en no renovar la participación anual al concurso, por la cual pagan una cantidad de dinero importante, para el 2026. “Cuando firmamos, más allá de las implicaciones financieras, es por la imagen, el respeto por la marca y su uso. Si no hay explicaciones claras o pautas más precisas, podemos cuestionarnos seriamente si continuar. Y sé que no somos los únicos; otros países se están haciendo preguntas”.

Otra novedad que se registró en el panorama de Miss Universo es la renuncia de la candidata de Costa de marfil que estuvo en las cinco finalistas quien dejó su título de Miss África y Oceanía.

