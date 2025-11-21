Logo Revista Vea
¿Fraude en Miss Universo? Jurado lanza acusaciones: “Miss México es una falsa ganadora”

El músico Omar Harfouch, quien renunció a su rol de jurado del reinado, argumentando anomalías, se pronunció luego del triunfo de Miss México y denunció que el concurso tenía su ganadora con anticipación. ¿Demandará?

Por Luz Alexi Castillo
21 de noviembre de 2025
Nonthaburi (Thailand), 21/11/2025.- Miss Mexico Fatima Bosch reacts while being crowned as Miss Universe 2025 during the 74th Miss Universe 2025 at Impact Challenger Hall in Nonthaburi province, on the outskirts of Bangkok, Thailand, 21 November 2025. Women representing 122 nations participate to compete in the 74th beauty pageant contest for the crown of Miss Universe 2025. (Tailandia) EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT
Fotografía por: RUNGROJ YONGRIT

Este jueves 20 de noviembre en Bankokg, Tailandia se realizó la final del concurso Miss Universo. La ceremonia coronó como nueva soberana de la belleza a la representante de México, Fátima Bosch.

En esta oportunidad, el evento llegó a su versión 74 y se vio teñido de varios escándalos y polémicas. Una de ellas precisamente tuvo que ver con la representante de México que fue maltratada verbalmente por el empresario tailandés, Nawat Itsaragrisil, delegado de la organización en ese país. Tras el incidente, fue removido de su cargo y él pidió perdón.

Esta semana renunciaron tres jurados del certamen. Uno de ellos llamó la atención en particular al mencionar anomalías en el proceso de selección de las finalistas. Los otros dos se refirieron a asuntos personales, como lo hizo el exfutbolista francés Claude Makélélé.

Omar Harfouch denunció fraude en Miss Universo

Quien denunció irregularidades fue el compositor franco-libanés Omar Harfouch, que aseguró que la empresa dueña del concurso, manipulaba la selección de las finalistas y por supuesto, también la ganadora. Habló de un voto secreto que realizó la organización para determinar quiénes serían las 30 semifinalistas, en una reunión donde no estuvo el jurado oficial.

La polémica alrededor del concurso siguió en varios medios digitales y cuentas de Instagram que mencionaron que había una lista secreta de las cinco finalistas. El nombre de México siempre se incluía.

Omar Harfouch se pronunció tras la coronación de Miss México, e incluso anticipó que podría hacer una denuncia formal.

Exjurado de Miss Universo contó que dueño del reinado tiene negocios con el padre de Miss México

Miss México es una falsa ganadora”, comenzó diciendo el artista que luego detalló cómo se habría anticipado el triunfo de México: “Yo Omar Harfouch declaré ayer en exclusiva en el Americain HBO, 24 horas antes de la final de Miss Universo, que Miss México ganaría, porque el propietario de Miss Universe Raúl Rocha tiene negocios con el padre de Fátima Bosch. Todos los detalles se mostrarán en mayo de 2026 en HBO”, dijo refiriéndose al material que pronto se estrenará con sus declaraciones.

También contó que el dueño de la franquicia quiso influenciarlo: “Raúl Rocha y su hijo me instaron, hace una semana en Dubai, a votar por Fátima Bosh porque necesitan que gane ‘porque será bueno para nuestro negocio’, ¡me dijeron!”.

El músico tendría intenciones de ir más allá. “He consultado oficialmente a uno de los principales bufetes de abogados de Nueva York para evaluar la posible presentación de una denuncia formal ante la Oficina del Fiscal General contra la Organización Miss Universo. Los asuntos en revisión incluyen, entre otros: fraude, abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento de contrato, conflicto de intereses y daños emocionales y reputacionales”.

Cuando Harfouch dimitió a su cargo como jurado, la Organización Miss Universo rechazó y desmintió las acusaciones, indicando que si procesos correspondían a “protocolos transparentes y supervisados”.

Además, el músico compartió en sus redes, un video del público saliendo del Impact Arena, donde se realizó la ceremonia, protestando contra Fátima Bosch, con la frase: “The audience is not happy about the fake winner” (“La audiencia no está feliz por la ganadora falsa”).

