Freddy Burbano habló de su condena y comparó su situación con la de Epa Colombia

El 9 de julio del 2022, Freddy Burbano, reconocido cantante de música popular, se vio involucrado en un accidente de tránsito en Bogotá. El artista conducía bajo los efectos del alcohol cuando chocó con un taxi en la carrera 38 con calle 13, en la localidad de Puente Aranda. El siniestro cobró la vida de Karen Molina, una joven de 22 años.

Luego de dos años y medio de investigaciones, la Justicia determinó que el artista iba a alta velocidad y no respetó un semáforo en rojo. Por ello, el juez 39 penal del circuito de Bogotá dictó la sentencia que condena a Burbano por homicidio culposo agravado. El artista deberá cumplir 50 meses en prisión domiciliaria y pagar 47 salarios mínimos legales vigentes.

¿Qué dijo Freddy Burbano de su condena?

Después de confirmarse la condena, el intérprete de De qué me presumes dio sus primeras declaraciones en una entrevista con La Red, programa de entretenimiento de Caracol Televisión:

“Asimilarlo con mi familia, estamos dispuestos a afrontar lo que la ley diga, yo no puedo salir a la calle, de momento. No sé cuánto tiempo más, pero ya el juzgado y Fiscalía me darán la orden para comenzar a quedarme aquí en el apartamento. El tema del brazalete y del chip no lo hay en este caso. Creo que hay una visita mensual, creería yo, no sé de qué manera le van a dar manejo, pero estamos prestos para cumplir con cualquier obligación”, dijo.

Asimismo, aseguró que no piensa apelar la decisión del juez: “voy a quedarme tranquilo, quiero quedarme en paz conmigo mismo. Me parece que es un momento para pensar y meditar y reflexionar en muchos aspectos”.

El oriundo del Putumayo expresó su preocupación por su situación económica, teniendo en cuenta él es quien provee para su familia. “Había alrededor de 11 conciertos confirmados, entonces me ha tocado coger y comenzar a cancelar, devolver platas, dineros que ya habían sido consignados, porque este fallo que dio el juzgado nuevamente cae en la economía, en el declive de la carrera de Freddy Burbano. Yo no voy a parar de hacer música, de grabar, de componer, desde aquí, desde mi casa yo puedo seguir haciendo música con toda la conciencia, con toda la sabiduría. Estamos esperando a que nos reseñen para comenzar a pagar la condena y ya después de eso miraremos con el abogado de qué manera le damos manejo para poder salir a trabajar, obviamente vamos a estar un poco apretados económicamente”.

Comparan sentencia de Freddy Burbano con la de Epa Colombia

La decisión judicial ha generado controversia y críticas en redes sociales, especialmente al compararse con casos como el de la influencer Epa Colombia, quien recibió una condena de 5 años y 2 meses de prisión efectiva por actos de vandalismo, sin posibilidad de detención domiciliaria. Esta comparación ha desatado debates sobre la equidad y la consistencia en las decisiones judiciales en Colombia.

El cantante de Corazón de piedra se refirió a esos comentarios. “una vez recibo el fallo las redes se disparan, todo el mundo con amenazas, me llaman asesino, que la voy a pagar, amenazan a mi familia, comparan mucho este dilema con el de Epa Colombia, pero las cosas son muy diferentes. Yo no soy una persona asesina, no soy una persona que sale a la calle a hacerle mal a la gente. No se hizo con una intención, fue un accidente”, afirmó.

Finalmente, en la mencionada entrevista, Burbano envió un mensaje a sus fanáticos y a quienes lo critican. “Quiero un día poder brindarles un concierto y que se den cuenta quién es realmente Freddy Burbano, una persona que no busca hacerle daño a nadie, al contrario, busco en la manera que he podido tratar de apoyar, colaborar, hasta donde mis medios me lo permiten. A toda Colombia decirle que jamás me he escondido de este problema, aquí estoy en mi casa afrontando esta situación con mucha responsabilidad”.