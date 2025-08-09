Fredy Calvache reveló devastador parte médico: “Lo único que nos queda es el milagro”

Desde hace más de un año, Fredy Calvache, experiodista de Noticias Caracol, lucha contra un cáncer intestinal. A través de sus redes sociales ha mostrado el tratamiento al que se ha tenido que someter en Suiza, país al que llegó con la ilusión de recibir una mejor atención médica.

Recientemente tuvo que someterse a una cirugía por una complicación médica. Sin embargo, este viernes el comunicador publicó un nuevo video dando un nuevo parte médico.

“No hay una esperanza”: reveló Fredy Calvache

En el clip que posteó en Facebook y que cuenta con más de 35 mil likes, aseguró que los médicos no le dan muchas esperanzas de recuperarse del cáncer:

“Hola, amigos. Las noticias acá no son muy buenas. Tuvimos una reunión con el equipo médico de este lugar y realmente ellos insisten en un proceso investigativo y de tratamiento contra el cáncer como tal. Solamente han dicho que se dedicarán a cuidados paleativos, es decir, a cuidar las heridas, las sondas, para que el alimento no me falte por la vena, como para seguir viviendo, pero realmente no hay una esperanza de que ellos se motiven a hacerme una nueva cirugía o un nuevo estudio, no sé”.

Al final, pidió las oraciones de sus seguidores para que Dios haga un milagro en su vida: “Lo único que nos queda es el milagro que tanto esperamos de Dios. Solo se alcanzará con sus oraciones, con todos esos buenos deseos y con toda esa energía positiva que ponga de mi parte y que ustedes me la piden a través de sus mensajes. Los quiero mucho, familia, amigos y seguidores".

Todos los días, el comunicador recibe mensajes de aliento: “no solo la familia oramos por tu salud y por el milagro que todos queremos, es todo un país que le pide a Dios el milagro”, “el Señor lo bendiga y lo cubra con su santo manto”, “la sangre de Cristo tiene poder”, “Dios lo va a sanar mil bendiciones”, “Dios es el único que tiene la última palabra, solo tenga fe y crea Dios lo bendiga y guarde su vida”, “el milagro está presente y es usted sigue fuerte”, “hay que seguir guardando la esperanza y tener fe en Dios que coloque su mano sanadora en usted”, “es increíble la fe, la esperanza que usted pone en manos de Dios y de los médicos. Su fortaleza es digna de admirar”.