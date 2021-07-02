Fredy Guarín recordó por qué acabó su hogar con Sara Uribe: “No reniego”

Fredy Guarín lleva algo más de un año en intenso trabajo para superar adicciones y hace algunos meses se graduó del programa que sigue y que le ha permitido estar lejos del alcohol. El exdeportista ha procurado una vida nueva, al tiempo que se ha convertido en un ejemplo de inspiración para otros que pueden estar enfrentando difíciles situaciones.

El ex de Sara Uribe ha compartido además que el cambio también tiene que ver con una renovación espiritual que ha vivido en este tiempo.

Guarín ahora es un tallerista y conferencista invitado a dar charlas en eventos que tratan sobre la importancia de la salud mental, a partir de su testimonio. Recordemos que el año pasado, le reveló al programa Los Informantes, de Caracol duros episodios en los que ingería alcohol en exceso por días, así como el incidente en que por poco pierde la vida al tirarse de un piso 17, en tiempos del pandemia.

Fredy Guarín llegó al límite en China y en pandemia

Guarín, quien jugó entre el 2015 y el 2019 en el Shanghái Shenhua, en China, a donde fue con su entonces pareja, Sara Uribe con quien tuvo un hijo, llamado Jacobo, también vivió el exceso en ese país. Ahora que fue invitado a Tunja, capital de Boyacá, a dar una charla en el marco de Día Mundial para la Prevención del Suicidio, habló justamente de esa época en la que abusó del alcohol por largas temporadas, perdiendo así el hogar que tenía.

El ex jugador de combinados como La Selección Colombia, el Boca Juniors, el Porto, el Inter de Milán y el vasco da Gama, entre otros comenzó diciendo, mientras sostenía un balón de fútbol en la mano:“El alcohol me quitó esto, todos los sueños, por los que luché tanto toda mi vida. Un día todos mis sueños se fueron, se fue mi hogar, tantos años de lucha porque le di fuerza y le di prioridad a esa adicción”, expresó y a pesar de que no dijo el nombre de la exprotagonista de novela y presentadora, es claro que se refiere a la madre de su pequeño Jacobo, ya que estaba con ella mientras vivió esta dura etapa.

“No es lindo lo que viví, pero hoy con fuerza, lo llevo y lo trabajo todos los días. Ya sé que no estoy de la misma manera, pero por medio del fútbol tuve que aprender a perder. Hoy día lo veo con amor ese pasado, ese pasado doloroso... Dios me tiene vivo para poder contarla, poder ayudar... quizás yo hubiese tenido ayuda y poder escuchar esas palabras y entenderlas con mi historia para lo que me esperaba (...) Dios hace las cosas perfectas, no reniego, hago caso escucho…”, mencionó explicando que hoy es posible que su relato ayude a otros.

Al final instó a sus receptores a estar alertas y pedir ayuda de ser necesario. “Fui tocado para llegar a muchos corazones y poder decirles que se cuiden y estén muy atentos con el consumo de las drogas y el alcohol y busquen ayuda que la vida es muy linda”, expresó.

Este testimonio lo publicó Guarin en su cuenta de Instagram y acompañó con el texto: “Lo que un día me quitó oportunidades, hoy me da la fuerza para transformar vidas”.

