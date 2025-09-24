Gabriela Tafur, ex Desafío, cuenta por qué dejó el derecho por los melodramas

En el 2018 Gabriela Tafur se convirtió en Miss Colombia. En el 2019 fue una de las finalistas en Miss Universo, en 2022 se convirtió en anfitriona de ‘Desafío 2022: The Box 2’, del canal Caracol y repitió en ‘Desafío 2023: The Box 2023’. Ahora es una empresaria audiovisual que dirige su propia empresa de tecnología y contenido digital y quiere que sus productos sean los más vistos por el público latinoamericano. ¿Dónde? Por celular. Tafur está dedicada al que ha denominado su bebé’, Idilio Tv, la plataforma tecnológica de contenidos que ofreceseries cortas o microdramas en vertical, desde la primera semana de septiembre. Hablamos con ella al respecto.

Ha sido reina, es abogada con máster en Administración de Negocios, ¿Cómo resulta seducida por el mundo de los melodramas?

Gracias a Caracol y gracias al ‘Desafío’, yo me enamoré de los medios de comunicación, me enamoré de la industria y dije ‘nunca más quiero volver a ser abogada, quiero más adelante ser la presidenta de una multinacional de medios y entretenimiento’. Me fascina la industria, entonces cuando veo que hay una oportunidad de negocio tan clara como esta, digo ‘ya sé lo que voy a hacer y me voy a dedicar a esto’.Entonces muy bacano, porque en un momento estoy reunida con inversionistas; en otro momento, estoy reunida con productores, estoy viendo el casting, pero a la vez estoy haciendo un modelo financiero. Esto me permite la versatilidad que a mí siempre me ha gustado y es poder hacer como dices tú reina, abogada, todas estas cosas a la vez. Es lo mismo, pero de una forma diferente. Aquí me estoy divirtiendo un montón, estamos muy contentos con lo que estamos haciendo.

Este es el ’bebé’ de Gabriela Tafur

¿Qué es Idilio TV?

Idilio TV es la nueva plataforma de streaming que queremos que revolucionela forma en que se consume contenido en el mundo en español. Creo que la televisión como la conocemos va en caída libre, porque han surgido nuevos mecanismos de consumo de contenido y vemos que cada vez más la gente tiene más tiempo en el celular y consume más contenido ahí. Lo que hacemos nosotros es utilizar lo que ha funcionado muy bien de nuestra historia latinoamericana, que es la telenovela tradicional, mezclándola con el nuevo formato de consumo, que es contenido en celular. Hacemos contenido hiper corto, micronovelas es nuestro término, pensadas para el público hispano.

¿Cómo se puede consumir ese contenido en vertical?

Ya tenemos un prototipo de aplicación, todavía no hemos hecho el lanzamiento oficial. Por lo pronto, ya se pueden descargar en todas las plataformas, en Android y en iOS, ahí tenemos hasta ahora cinco series, pero vamos a tener otras siete. Ahora es 100 % gratis, porque lo que queremos es ganar toda la información que podamos de lo que a la gente le está gustando, queremos que la audiencia misma sea la que nos diga si los contenidos están gustando o qué contenido está gustando más que otro.Ahorita estamos simplemente testeando, viendo qué funciona muy bien y en la medida en que tengamos información, tomaremos decisiones.

¿Cómo nació Idilio TV?

Me acabo de graduar de mi maestría, un MBA en la Universidad de Stanford. Y el año pasado. en Thanksgiving (Acción de Gracias) me vine para Colombia y me estaba dando cuenta que todo el mundo estaba viendo contenido chino, hablado al español, en el celular. Era impresionante. Y dije ‘¿Pero qué está pasando?’ Resulta que ese contenido chino se llama microdrama. Y hoy por hoy es el mecanismo de entretenimiento que más está creciendo a nivel mundial.Los números lo demuestran. Es la única industria del entretenimiento que está creciendo 200% año tras año y que está en boga. Entonces, lo que hicimos fue obsesionarnos con el concepto y darnos cuenta que lo que había en el mercado no era muy culturalmente relevante para los latinoamericanos. Y que nosotros como latinoamericanos, con tanto talento y tantos buenos actores y productores y directores, podíamos hacer un contenido mucho mejor, más culturalmente relevante para la audiencia local.

¿Qué tanto usan la inteligencia artificial en sus producciones?

Tenemos un híbrido. Tenemos series que estamos produciendo 100% con inteligencia artificial, pero también la utilizamos como un mecanismo de apoyo a las productoras hechas con humanos, o ciertas escenas las hacemos con inteligencia artificialPensamos doblar a la mayor cantidad de idiomas posible y empujar el contenido a todas partes del mundo. Para eso utilizaríamos también la IA.

¿Las producciones disponibles de cuántos capítulos son y cuánto dura cada episodio?

Son series de 10 capítulos, pero algunas las vamos a continuar, como te digo todo depende de qué le está gustando al público y con base en eso tomar decisiones editoriales. Las cinco series que tenemos al aire son completamente distintas hay romance, hay otra un poco más sensual, hay otra que es como de crimen; todas son de una perspectiva totalmente diferente.

¿En cuánto tiempo graban cada serie?

En un día generalmente se hacen los diez capítulos, cada uno de minuto.

¿Cuál es el mayor desafío de lograr contenido en vertical?Que de alguna manera es contrarreloj, porque hay que poner el contenido de una vez, porque la gente consume pronto y hay que tener la serie pronto, mirar los números pronto y reaccionar pronto. La capacidad de reacción es una cosa que también estamos testeando y que estamos aprendiendo a medida que vamos avanzando, porque las decisiones de contenido las tomamos con base en los datos que vamos recopilando, entonces necesitamos poder ser muy ágiles ahí.El otro reto también es para los creadores. La forma de escribir también es totalmente diferente, súper distinta. También tenemos una biblia de producción que con Diego Arbeláez hemos desarrollado un método muy puntual sobre cómo grabar, pero de todas maneras siempre es un reto enseñarle a personas que han llevado tantos años en esta industria a cambiar el chip y cambiar la forma de pensar.

Pasión a domicilio, Sesiones prohibidas, Dulce destino, La prometida del enemigo y El fugitivo y la psychokiller, son los cinco títulos de micronovelas disponibles por ahora en IdilioTv.

La presentadora mencionó que por ahora no tiene planes de ser madre, junto a su esposo Esteban Santos, pues Idilio TV le ocupa toda su atención.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento