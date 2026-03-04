Gabriela Tafur revela 5 tips infalibles para hacer hoja de vida: “No pongas foto” ¿Por qué?

Gabriela Tafur no ha dejado de brillar y tener éxito desde que entregó la corona de Señorita Colombia en 2019. La abogada, graduada de Derecho en la Universidad de los Andes, terminó su Maestría en Administración de Empresas en la prestigiosa universidad de Stanford, en California, el año pasado.

Actualmente lidera el proyecto audiovisual y de tecnología Idilio TV, donde realiza las micro series de capítulo de un minuto y medio aproximadamente y que cada día tienen más usuarios.

La Miss Colombia 2028, nacida en Cali, comenzó diciendo que consciente de que no enseñan nunca a hacer hojas de vida quería compartir cinco tips para elaborar una ideal basados en la materia que vio en Stanford dedicada solo a eso.

¿Cuántas páginas debe tener una hoja de vida?

El primer consejo es que “la hoja de vida no puede tener más de una hoja, se llama hoja de vida no hojas de vida; no importa el tamaño de letra, si tienes que espichar todo súper junto (lo debes hacer)lo importante es que la gente no lee más de una hoja, mete todo lo importante en una sola página”, dijo la vallecaucana.

EL segundo tip rompe con un convencionalismo: “No pongas foto, esto va a ser controversial porque me han llegado cientos de hojas de vida con foto… no solamente te quita espacio, sino también le quita profesionalismo al look de tu carta presentación”, aseguró la empresaria.

La tercera sugerencia tiene que ver con la riqueza de la información: “No pongas cosas que no son relevantes para ese trabajo. Muchas personas pecan al tener mucha experiencia y poner absolutamente todo hasta donde hicieron primaria. Solamente pon lo que es mas relevante”

“No tengas miedo de alardear”, aconseja Gabriela Tafur

En el cuarto punto Tafur explicó la importancia de adaptar la hoja de vida al rol que se aspira: “La hoja de vida no es una sola para siempre, tú la puedes modificar dependiendo de a dónde estás aplicando. Si estás aplicando para rol de contador, el curso que hiciste de origami no sirve. Si estás aplicando para un cargo de ingeniero sistemas, el curso de diseño de interiores no es relevante, probablemente es relevante para ti y hace que tengas un 360 y que seas una persona mucho más completa, pero en últimas para ese rol no importa tanto”.

En el último tip para hacer un CV la exreina aconsejó dejar atrás el perfil bajo y entender que se trata de una venta: “Piensa que tu hoja de vida es tu carta de presentación, pero también es el documento por el cual te estás vendiendo, así que véndete bien, obviamente no mientas porque después te van a preguntar por lo que pusiste y no lo vas a poder sustentar.

Venderse bien es un arte así que no tengas miedo a alardear de todo lo que has hecho en tu carrera profesional y decirlo sin pelos en la lengua”.

En este aspecto, la propietaria de Idilio Tv recalcó que las compañías buscan que sus empelados sean excelsos y por ello hay que demostrar que se es: “Cuando estoy contratando a alguien, busco que esa persona traiga valor a la compañía, por esa razón muestra que tú eres la persona indicada para traer ese valor y que gracias a ti vamos a alcanzar muchos más resultados que los que alcanzábamos cuando no estabas, piensa que ellos serán supremamente afortunados en contratarte así que plasma eso mismo en esa carta de presentación que es tan importante”, finalizó diciendo la exreina que recibe hojas de vida a diario.

Aquí más noticias que son tendencia

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí