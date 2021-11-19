Ganador de Yo me llamo casi quiebra al dejar de imitar a su personaje: “Fue difícil”

En la primera temporada de Yo me llamo, Jorge Martínez se coronó como el ganador al conquistar a los jurados y al público con su imitación de Rafael Orozco. Desde entonces, el artista pisó múltiples escenarios nacionales e internacionales representando al cantante de La creciente.

Después de 10 años intensos de giras y trabajo arduo imitando al vallenatero, Martínez decidió dejar de lado su personaje para enfocar su carrera como solista con su propio nombre.

¿Qué pasó con el imitador de ‘Yo me llamo’?

En una reciente entrevista con La Red, el cantante reveló: “Yo dije que cuando se cumplieran 10 años de haber ganado Yo me llamo como Rafael Orozco, me alejaba del personaje, dejaría de caracterizarlo".

Durante cuatro años, el intérprete luchó porque el público lo reconociera como Jorge Martínez y no como el doble de Rafael Orozco. Sin embargo, fue una tarea complicada. “Yo soñaba como cualquier artista hacer carrera propia, pero al final llegué a la realidad. No es fácil, no es imposible hacer carrera como solista o como artista natural, pero a mí se me comenzaron a cerrar como el 70% de las puertas que ya tenía abiertas”, contó.

De igual manera, reveló que aunque intentó por un año ganarse ese espacio, recibía el rechazo de los empresarios y hasta del público, lo que ocasionó una dura crisis financiera: “Fue muy difícil, yo tenía un año prácticamente sin trabajar, porque decían ‘no, ese man ya dejó el personaje. Lo queremos como Rafael Orozco, Jorge Martínez ya no nos vende’. Me pasó algo en Estados Unidos, me fui como Jorge Martínez y cuando llegué a Orlando la publicidad estaba como Rafael Orozco caracterizado, y noté el cambio del público. El empresario le dijo al representante que me llevó que él había comprado a Rafael Orozco, no a Jorge Martínez, el público no estaba contento. Al siguiente show me tocó buscar un bigote y pegármelo, pero se me caía por el sudor, eso fue incómodo", recordó.

Aunque tuvo que volver a interpretar a Rafael Orozco, Jorge Martínez guarda la ilusión de, en algún momento, ser reconocido por sus propias canciones. “Yo hice el sencillo con esa ilusión, ahí me di cuenta que tener imagen eso no tiene nada que ver, se necesita de muchas cosas, como un gran equipo de trabajo, apoyo del gremio, colaboraciones, y lo más importante, tener mucho dinero, se necesita mucho dinero para promocionar una canción, para darla a conocer, si no tienes eso, esa colaboración, no pasa nada. Todavía no pierdo mi esperanza de grabar un tema, así se necesiten muchas cosas, pero es mi sueño de escuchar por primera vez una canción mía en primer lugar o en el segundo lugar, ese es mi sueño. No importa que lo logre cuando tenga 80 años, lo que uno se propone yo pienso que se consigue", dijo para La Red.