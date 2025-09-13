Ganadora de ‘A otro nivel’ enfrenta delicado diagnóstico en sus cuerdas vocales

Alexandra Colorado, conocida artísticamente como ‘La Colorado’, se coronó como la ganadora de la tercera temporada de A otro nivel, en el 2020-2021. La artista se llevó 300 millones de pesos y comenzó una nueva etapa en su vida profesional. Desde entonces ha seguido enfocada en dar clases de técnica vocal y en sacar y componer nuevas canciones.

¿Qué le pasó a Alexandra Colorado, ganadora de ‘A otro nivel’?

Recientemente, la cantante sorprendió a sus seguidores al compartir una difícil noticia que la ha tenido preocupada. “Hoy quiero compartir con ustedes una noticia muy personal, el doctor me ha diagnosticado unas lesiones importantes en mis cuerdas vocales, en los próximos dos meses tendré que estar casi en un silencio absoluto y si no hay mejoría tendré que entrar definitivamente a cirugía", aseguró.

En el clip que publicó, la artista explicó que deberá darle tiempo a su recuperación para evitar el procedimiento quirúrgico; sin embargo, esa situación implica que tiene que dejar de trabajar, pues ella vive de su voz: “No puedo negarles que me da muchísimo miedo porque mi voz no solamente ha sido lo que me identifica, también ha sido mi herramienta, lo que me identifica con el mundo, con lo que puedo conectar con ustedes, la forma en la que claramente sostengo a mi familia", dijo entre lágrimas.

“Sé que no estoy sola”: aseguró Alexandra Colorado

Aunque se mostró afectada con la noticia, la cantante también reconoció que este proceso será de gran aprendizaje en su vida: “No me voy a rendir, sé que este silencio obligado no será más que un espacio de muchas respuestas, de mucho aprendizaje, de hacer introspección y aprender sobre esto e inspirarme por personas que definitivamente han pasado por situaciones, e incluso muchísimo más difíciles y que las han superado siempre. Momentos donde nos recuerda que los retos más duros se convierten en gasolina para después salir muchísimo más fuertes".

Finalmente, agregó: “Elijo vivir este momento con amor, fe, esperanza y con muchísima gratitud porque todo viene a enseñarnos, porque sé que no estoy sola, porque sé que los tengo a ustedes, a mi familia y amigos que me acompañan. Sé que este no es el final de mi historia, juntos vamos a seguir escribiéndola y el miedo no es lo que me define, pero la resiliencia sí. Una vez más saldremos victoriosos de todo esto con ayuda de Dios”.