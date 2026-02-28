Gian Marco: nacionalidad, canciones, qué enfermedad tuvo y más del jurado de ‘A otro nivel’

El miércoles 18 de febrero se estrenó una nueva temporada de A otro nivel, un concurso musical de Caracol Televisión que, en esta oportunidad, es presentado por Cristina Hurtado, quien llegó al canal por primera vez. Por su parte, la mesa de jurados está conformada por Pipe Peláez, Kike Santander y Gian Marco.

¿Quién es Gian Marco y cuál es su nacionalidad?

Su nombre de pila es Gian Marco Javier Zignago Alcóver. Es un cantautor, compositor, músico y productor musical, nacido el 17 de agosto de 1970 en el distrito de Miraflores, Lima, Perú. Con más de treinta años de carrera, su música ha cruzado fronteras, resonando en toda Latinoamérica y en el mundo hispanohablante.

A lo largo de su carrera, Gian Marco, de 55 años, ha lanzado numerosos álbumes y se ha establecido como uno de los compositores más admirados de la música en español. Ha sido galardonado con tres premios Grammy Latinos en la categoría de Mejor Álbum Cantautor (2005, 2011 y 2012) y ha recibido más de 15 nominaciones en estos prestigiosos premios. Además de sus propios trabajos, Gian Marco ha escrito para otros artistas internacionales e incluso compuso El Último Adiós, una emotiva canción creada con más de 120 artistas para rendir homenaje a las víctimas del 11 de septiembre de 2001.

Canciones de Gian Marco

Varias canciones de su amplio repertorio han dejado huella en su carrera y han tocado el corazón del público. Algunos de los temas más conocidos son:

“Te mentiría”

“Si me tenías”

“Dos historias”

“Aunque ya no vuelva a verte”

“Lamento”

“No puedo amarte”

“Canción de amor”

“Al otro lado de la luna”

“Dónde estarás”

“Después de mí”

“Yo no soy diferente”

“Resucitar”

“Somos dos”

¿Qué le pasó a Gian Marco?

En 2023, Gian Marco sorprendió a sus seguidores al revelar que había pasado por una cirugía de emergencia tras descubrir que tenía un tumor maligno en una etapa inicial. El artista comentó que se trataba de un tumor cancerígeno que fue detectado a tiempo. En varias entrevistas y a través de sus redes sociales, explicó que el hallazgo ocurrió durante un chequeo médico, lo que permitió actuar con rapidez. Los médicos decidieron que era crucial realizar la intervención quirúrgica de inmediato.

En una entrevista para el programa mexicano Me lo dijo Adela, Gian Marco compartió que el tipo de cáncer que padeció fue de próstata, el mismo que afectó a su padre y a un tío. Su progenitor, el también músico Joe Danova, perdió la vida a causa de esta enfermedad cuando Gian Marco tenía 23 años.

Afortunadamente, no necesitó de tratamientos fuertes como quimioterapias para terminar su recuperación: “El tratamiento fue algo bastante benévolo, no hubo quimioterapias, fueron unas pastillas que me dieron por varios meses, no pude caminar por casi un mes, o caminaba como vaquero”.