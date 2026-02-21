Ella es la esposa de Gian Marco, jurado de ‘A otro nivel’. Es una actriz colombiana

El miércoles 18 de febrero, Caracol Televisión estrenó la nueva temporada de A otro nivel, el concurso musical presentado por Cristina Hurtado. En esta oportunidad, el equipo de jurados está conformado por Pipe Peláez, Kike Santander y Gian Marco.

¿Quién es la esposa de Gian Marco, jurado de ‘A otro nivel’?

Tras el estreno del programa, los televidentes y usuarios en redes sociales se han interesado en conocer detalles de la vida profesional y personal de cada uno de sus integrantes.

Uno de los temas que más ha llamado la atención está relacionado con la vida sentimental de Gian Marco, artista peruano reconocido por temas como Te mentiría, Si me tenías, Lamento, Parte de este juego, entre otros.

Hasta hace unos años, el también compositor estaba casado con Claudia Moro, madre de sus tres hijos, Nicole, Fabián y Abril Zignag, con quien compartió su vida por más de dos décadas. Sin embargo, en el 2002, Gian Marco hizo pública su nueva relación sentimental con Juliana Molina. De hecho, esta semana hizo una publicación dedicándole unas emotivas palabras: “Con ella aprendí que donde hay amor no hay miedo. Aprendí también a nunca dar nada por sentado y que vivir en el amor es tener conversaciones profundas y también incomodas. Con ella la música se transforma, porque cuando me canta al oído puedo ver todo con más claridad…tan claro como el verde de nuestros ojos. Amo sus silencios, sus temores, sus aciertos y sus dudas…amo su sonrisa, sus abrazos y las notitas sorpresa que me deja en la maleta cada vez que viajo. Nos elegimos todos los días y con eso nos basta y nos sobra para ser felices. Te amo”.

Juliana es una actriz, cantante y diseñadora colombiana. Tiene 37 años y es recordada entre el público peruano por haber participado en la segunda temporada de La voz, donde interpretó Eclipse total del amor, tema con el que logró convencer a los jurados Eva Ayllón y José Luis Rodríguez ‘El Puma’. La artista tiene un emprendimiento enfocado en la creación de trajes de baño elaborados con técnicas artesanales e inclusivas.

El artista peruano, ha solido ser muy reservado con su vida privada. Pocas veces brinda detalles de su relación sentimental o de lo que ocurrió con su primer matrimonio. Sin embargo, con las publicaciones en sus redes sociales demuestra lo enamorado que está. “Muy bonita pareja”, “felicitaciones a los dos”, “Hacen una linda pareja, cuiden su amor siempre”, ”me alegro que la vida los haya hecho encontrarse el uno al otro”, “lindos, felicidades infinitas bendiciones”.