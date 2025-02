Exnovia de Marlon de LCDLF reaccionó a su relación con Karina García

Van once días desde que se estrenó la segunda temporada de La casa de los famosos. Hasta el momento, hay tres participantes menos: Catalina Otálvaro, quien, por no presentarse el primer día en la casa, quedó automáticamente eliminada; Jery Sandoval, quien el pasado sábado abandonó la competencia después de una fuerte pelea que protagonizó con Yaya Muñoz y Emiro; y Sofía Avendaño, que se convirtió en la primera eliminada por votaciones del público.

¿Karina García y Marlon Solórzano son novios?

Así como dentro de la casa se ha evidenciado algunas diferencias con varios de los concursantes, entre ellos, Yina Calderón con Melissa Gate y Lady Tabares con ‘La Abuela’, también ha sido evidente la cercanía de otros, por ejemplo, la de Marlon Solórzano con Karina García.

Ambos participantes han tenido muestras de cariño que han sido interpretadas por sus compañeros, televidentes y usuarios en redes sociales, como una posible relación sentimental que se está “cocinando” dentro de la casa.

“Yo no tengo un estilo de vida así todavía, (de mucho dinero), pero te puedo dar otras cosas. Te ofrezco amor y espiritualidad”, le dijo Marlon a Karina en una conversación.

Así reaccionó la exnovia de Marlon a sus coqueteos con Karina

Tras viralizarse varios momentos de los participantes de la casa, muy amorosos, Estefanía Caicedo, conocida como ‘la cuca Caicedo’, exnovia de Marlon, apareció en redes sociales para dejar su opinión por la nueva relación de Solórzano.

“Miren, vale cero con quién esté Marlon, pero por el amor que algún día le tuve me dolería demasiado que rompan su corazón. Ojalá Karina esté siendo sincera y lo ame de verdad porque él no es un mal hombre y merece lo mejor”, dijo.

En redes sociales se desataron una ola de comentarios al respecto: “¿Que lo ame? Pero si no llevan ni 8 días”, “Mija ya no está contigo. Él ya sabe con la candela que se mete”, “ella quería a alguien para dar de qué hablar y este le dio papaya”, “¿cómo hablan de amor en una semana? No entendí”, “para Karina lo importante es que tenga dinero”, “obvio sí le va a romper el corazón, a Kari le gusta un hombre con más estabilidad económica porque a ella le gusta los lujos, los viajes”.

¿Por qué Marlon Solórzano y Cuca Caicedo terminaron?

Estefanía y Marlon duraron alrededor de cinco años. Se dieron a conocer porque ambos participaban en Guerreros, el reality de Canal 1. En el 2023 se confirmó que terminaron su relación.

Meses después, la modelo contó por qué tomaron caminos separados: “sentíamos que estábamos estancados, que no estábamos evolucionando, que no estábamos como escalando, sino todo lo contrario”, reveló en una entrevista con el desaparecido programa, Lo sé todo.