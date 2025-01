Giovanny Ayala envía mensaje a Amparo Grisales, de Yo me llamo: “es algo atrevida”

Este fin de semana el cantante de música popular Yeison Jiménez se presentó en Villeta, Cundinamarca, en el marco del reinado Internacional de la Panela, y aprovechó su show ante miles de personas para responder a las críticas que Amparo Grisales hiciera en medio de la emisión de ‘Yo me llamo’.

El cantante de ‘Aventurero’ le dijo que la jurado del exitoso reality musical de Caracol no tenía lo que él si, que eran éxitos musicales. El artista se dirigió a ella en vista de que la jurado dejara en evidencia que no le agrada este tipo de música y tenía sus reparos respecto a Jiménez.

Este martes 27 de enero ha sido Giovanny Ayala, también cantante popular, quien ha querido enviar un mensaje a Amparo Grisales, resaltando en su argumentación que era un comentario “con todo respeto”. En el material que subió a su feed Ayala comenzó diciendo: “Hoy quiero hacer un comentario muy respetuoso, pienso que como aportador de la música popular en Colombia, puse mi grano de arena, mi constancia, mi disciplina para llevarla a donde hoy en día… para nadie es un secreto que está pasando por un excelente momento, gracias a los pioneros y a todos mis colegas que pusimos nuestro granito de arena, nuestra constancia y talento, la música popular merece respeto”, en seguida se refirió específicamente a la Diva de Colombia y a sus apreciaciones en su rol en el formato de Caracol.

“Hablo de Amparito Grisales, el comentario con mucho respeto, así como hago respetar mi música popular… que si ella está en un escenario en ‘Yo me llamo’ y que haga ese tipo de comentarios, pues hombre, muy sencillo no hay que invitar a cantantes de música popular, porque ella va a a atropellar porque va a hacer de sus comentarios, algo atrevida con nuestro género”, dijo Ayala, que luego se unió a la posición de su colega Yeison.

Giovanny Ayala le dice a Amparo Grisales que piense para hablar

“Pienso que el comentario de Yeison hacia ella, me uno, porque ¿cómo va a ser posible que una mujer con la experiencia que tiene, con los años que tiene, va a pisotear nuestro género?”, expresó Giovanny.

“¿Que por qué la cantamos?, porque somos del pueblo, el pueblo nos hizo, tenemos reconocimiento, tenemos, gracias a Dios muchas bendiciones con la música popular”, mencionó el artista de ‘De rodillas te pido’ en una clara defensa del género que interpreta.

El artista pareció recordar no solo a su hijo que pasó por el formato y fue eliminado sino a otros aspirantes a ser el doble de un artista popular que se han encontrado con la negativa de Amparo.

“Amparito no sé por qué no quiere los personajes de Giovanny Ayala en el escenario de ‘Yo me llamo’ yo creo que es algo personal y bueno, bienvenidos todos al escenario de ‘Yo me llamo’, el programa número de las noches, pero incomodan sus comentarios Amparito… yo creo que todo tiene un límite...saqué este tiempito para jalarle las orejas y decirle que piense para hablar”.

De momento, Amparo no se ha pronunciado sobre lo dicho por Ayala en sus redes. Puedes escuchar y ver lo que dijo Giovanny a continuación: