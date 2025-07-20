Giro en caso de Andy Byron y Kristin Cabot. El esposo de ella estuvo en Coldplay

El 16 de julio pasado en el estadio Gillette de Boston, se generó el escándalo más viral del año. Kristin Cabot, directora de Recursos Humanos de la compañía Astronomer, y el CEO de la misma Andy Byron, fueron registrados cariñosos por la clásica kisscam durante un concierto de Coldplay.

En lugar de darse un beso, como usualmente ocurre cuando una pareja es captada, los ejecutivos, hasta ese momento desconocidos, se escondieron y así quedó al descubierto que estaban allí clandestinamente. Los dos eran casados con personas distintas y las imágenes generaron que la esposa de Andy, Meghan Kerrigan, cerrara su cuenta de Facebook, pidiera el divorcio y se cambiara el apellido de casada por el de soltera. Tanto Andy com Kristin fueron removidos de sus cargos.

Habla el esposo de Kristin Cabot

A la izquierda Andrew Cabot quien aseguró que ya estaba separado de Kristin cuando ella fue al concierto de Coldplay con su jefe. A la derecha una foto fmailiar. Fotografía por: Privateer Rum.com - Redes sociales

Hace unos días, el esposo de Kristin, Andrew Cabot, aseguró que en realidad, no hubo infidelidad ya que él y la ejecutiva llevaban tiempo separados. Muchos cibernautas se mantienen escépticos ante esta versión y consideran que él quiso defenderla del escarnio, pues recordaron publicaciones que indicarían que la pareja compró una nueva mansión a comienzos de año, asunto ilógico si se pensaban separar. Hay que recordar que Andrew tiene dos hijos, que no son de Kristin, y es un millonario empresario de bebidas alcohólicas.

Esposo de Kristin Cabot habría ido con su nueva novia al concierto de Coldplay

Ahora, según Times of London Andrew también habría acudido al concierto y lo habría hecho con otra persona con quien estaría saliendo.

“Kristin estaba en el palco con gente de trabajo, aunque no era un palco de la empresa, y Andrew en realidad también estaba allí con una cita, con una mujer que ahora es su novia”, reveló un informante a esa publicación.

La fuente también corroboró lo dicho por Andrew Cabot en entrevista con People.

“Se habían separado y vivían aparte desde hacía varias semanas. Fue de manera amistosa”.

Los cibernautas se preguntan si era así ¿por qué no se dio a conocer todo esto antes de que las consecuencias se hubieran dado?, ya que siempre se ha catalogado lo ocurrido como una infidelidad.

“La decisión de divorciarse ya estaba en marcha antes de esa noche. Ahora que el trámite es público, Andrew espera que esto proporcione un cierre respetuoso a la especulación y permita a su familia la privacidad que siempre han valorado” , mencionó el portavoz de Andrew buscando que no hay mas ataques con quien sería su ex, desde antes del show de Coldplay.

Hay que señalar que si bien es cierto el matrimonio Cabot estaba terminado antes del show, no ocurría lo mismo con el de Byron.

