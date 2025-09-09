Habló el esposo de Kristin Cabot, captada con Andy Byron en kisscam de Coldplay

El pasado 16 de julio la agrupación Coldplay se presentó en el estadio Gillette de Massachusetts, pero la noticia no fue alrededor de Chris Martin o algunos de sus músicos, sino sobre una pareja, hasta ese momento desconocida, que fue captada en situación cariñosa por la kisscam del evento. Se trataba de Andy Byron y Kristin Cabot, CEO y directora de Recursos Humanos de Astronomer respectivamente, quienes fueron estarían siendo infieles a sus parejas.

Así se desató un escándalo, que derivó en el despido de él y de ella de la compañía. Se supo que Megan Kerrigan esposa del CEO, se quitó el apellido de casada de las redes sociales, luego las suspendió y huyó de su casa para evitar el asedio de los medios.

Ninguno de los involucrados ha hablado abiertamente del tema, hasta el lunes 8 de septiembre cuando Kristin Cabot se refirió a su divorcio. Ahora ha sido Andrew Cabot, su esposo, quien se encontraba en Japón en el momento del escándalo, quien ha roto el silencio casi dos meses después de lo acontecido.

Se sabe que al volver a su casa el también empresario encontró en el umbral de su casa, varios periodistas en la puerta de su residencia en Rye, New Hampshire, valorada en 2,2 millones de dólares, pero prefirió el silencio.

Ahora Cabot ha emitido un comunicado a People asegurando que él y Kristin ya estaban separados cuando todo ocurrió: “privada y amistosamente separada varias semanas antes del concierto”, dice el texto que además asegura que estaban camino al divorcio “ya estaba en marcha antes de esa noche”.

Cabot también expresa que “espera que termine la especulación y que su familia recupere la privacidad que siempre ha valorado”.

¿Por qué dudan de que Kristin y Andrew Cabot estuvieran separados antes del escándalo?

Se sabe que este proceso en realidad, empezó cuando el pasado 13 de agosto, casi un mes después del famoso concierto, la misma Kristin puso la demanda Portsmouth, New Hampshire. No obstante, la revista People señala que antes de presentar esta documentación hubo una mediación sin éxito.

No obstante, otras fuentes apuntan a que en realidad, la pareja no estaría tan mal como indica el comunicado. Recordemos que en mayo del 2024 la misma Kristin publicó una instantánea donde luce su respectivo anillo de matrimonio y posa feliz con los hijos del empresario.

Los comentarios en las redes sociales que reaccionaron al comunicado de Andrew Cabot, también son escépticos sobre sus palabras. Algunos creen que desea salvar del escarnio público a su ex y otros recuerdan que poco antes del escándalo la pareja compró una lujosa mansión.

Por su parte, Andy Byron el CEO suspedido de Astronomer, también perdió a su esposa Megan Kerrigan, tras el video, aunque no ha trascendido en que etapa del divorcio estaría.

¿Quién es Andrew Cabot, el ahora ex de Kristin Cabot?

Andrew Cabot es un empresario descendiente de una de las familias más poderosas de Boston, conocida como los Boston Brahmin. Maneja una fortuna cercana a los 15 mil dólares.

Es adempás el actual director ejecutivo de la compañía Privateer Rum, una destilería de ron tradicional situada en Massachusetts. Tiene dos hijos de un matrimonio anterior.

Sobre el escándalo su primera esposa Julia Cabot, con quien estuvo desde el 2014 hasta el 2018, según el Daily Mail, registró que ella reveló que en efecto su ex y Kristin estaban separados: “Le escribí a Andrew justo después de que ocurriera, y me respondió: ‘Su vida no tiene nada que ver conmigo’, y dijo que estaban separándose”.

