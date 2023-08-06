Greeicy Rendón reaccionó frente al caso de su papá, Luis Alberto Rendón

El pasado 14 de octubre, se conoció que la Fiscalía comenzó una investigación hacia Luis Alberto Rendón, papá de Greeicy Rendón, por su presunta participación en un caso de secuestro y tortura ocurrido en la finca de la cantante y su pareja, Mike Bahía, ubicada en Rionegro, Antioquia.

¿Qué dijo Greeicy Rendón?

Tras varios días de silencio, la intérprete de Los besos hizo una publicación en su cuenta de Instagram donde tiene 23,6 millones de seguidores, dedicándole unas palabras a sus progenitores. El texto está acompañado de un video donde recopiló varios momentos de su padre junto a ella y toda su familia.

“Los grandes valores que hoy hacen parte de mí y que me permiten con tranquilidad considerarme un GRAN ser humano… Vienen de las personas con las que crecí, la familia que me rodea desde mi día cero, que me enseñó entre tantas cosas a trabajar duro, H O N E S T A M E N T E, a nunca pasar por encima de nadie, me enseñaron a siempre ser justos con las personas que nos rodean y a hacer siempre las cosas de la manera bonita, de la manera correcta. Por las personas que con su ejemplo me enseñaron esto; siento respeto, admiración y un amor profundo… amor real por los seres que son… que me hacen pensar que en este mundo si existe la gente bonita, la gente valiosa”, se lee al comienzo del mensaje.

La artista, quien es pareja de Mike Bahía, expresó su tristeza por lo que está ocurriendo actualmente con su familia. Sin embargo, se mostró positiva: “Es imposible que no duela el alma cuando te tocan lo que más amas y más aún cuando sabes lo M A R A V I L L O S O S que son como seres humanos y sé que la palabra “maravillosos” es G R A N D E pero es que a ellos se les queda pequeña. Tiempo al tiempo, espacio a la V E R D A D. Y aunque sufra el C O R A Z Ó N… Siempre con la frente en A L T O porque la C O N C I E N C I A nos enseñó que si está L I M P I A bien se descansa”.

Sus amigos y seguidores le han dejado mensajes de apoyo: “Mucha luz para ustedes”, “mucha fuerza y que todo se resuelva de la mejor manera”, “abrazo para vos enorme, para los tuyos y esperando que todo se resuelva pronto y positivamente”, “la vida a veces nos pone en situaciones que nos rompen, pero también nos enseñan el verdadero valor de la fe y el amor”.