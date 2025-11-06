Guajira y Kevyn son novios. Lo confirmaron con romántico video: “Éramos extraños”

Desde que Kelly Ríos, conocida como Guajira, llegó como refuerzo de Kevyn Rúa en la Etapa Dorada del Desafío Siglo XXI, comenzaron los rumores en redes sociales sobre una supuesta relación sentimental, sobre todo porque al finalizar el programa los deportistas se fueron a vivir juntos y casi siempre se veían muy románticos. Sin embargo, en varias oportunidades ambos aseguraron que eran solamente amigos.

Video de Guajira y Kevyn confirmando su noviazgo

Esta semana, la presentadora del Desafío sin filtro, de Ditu, reveló que su corazón ya tenía dueño: “Sí estoy enamorada, bastante. Conocer a una persona diferente, conocer al ser humano distinto de redes sociales, de televisión, de comentarios de terceros. He conocido a un ser humano desde un rol diferente, un papá, un buen hijo, un buen amigo, una buena pareja, es un ser humano increíble”.

La deportista aseguró que, aunque al principio recibió malos comentarios de él, a medida que lo fue conociendo, su perspectiva cambió: “Lo conocí y si es a raíz de eso y de lo que la gente decía, era el peor hombre del planeta, pero cuando me permitió conocer su faceta real como ser humano, a ese que cuando las cámaras están apagadas, ahí dije, ‘este es’”.

Hace unas horas, los ganadores del Desafío XX confirmaron que están juntos a través de un video donde aparecen disfrutando de la playa. “Pero, ¿de dónde salió tanta conexión?... Si solo éramos dos extraños”, escribieron en el clip que cuenta con más de 36 mil likes.

En la descripción del video, que tiene de fondo la canción Desde mis ojos, pusieron: “Sin decir mucho. 11:11 Every Day”. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar: “Que viva el amor y la conexión divina”, “yo los amo juntos”, “me encanta esta pareja”, “felicidades hacen una pareja hermosa”, “desde el día 1 se vio la química”, “divinos, me encantan esos dos juntitos”, “ella lo callaba, pero le salían subtítulos a tanta conexión”.

Por ahora, ninguno de los dos ha revelado cuánto tiempo llevan juntos. Sin embargo, algunos internautas especulan que sería desde que salieron del reality, aunque ellos lo negaban.