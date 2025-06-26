Guajira se fue del ‘Desafío sin filtro’: “No es un adiós, es un hasta luego”

Guajira participó en el Desafío The Box 2023, donde quedó como finalista. Aunque se perfilaba como la ganadora, Aleja Martínez le arrebató el título en los últimos minutos de la prueba final, durante la definición. Un año después regresó al programa en la Etapa Dorada del Desafío XX como refuerzo de Kevyn Rua, quien finalmente se coronó como el ganador.

Este año, la deportista fue llamada por Caracol Televisión para que fuera parte del Desafío sin filtro, el after show que es emitido por Ditu. Allí, la costeña compartió set con Esteban Hernández, con quien durante todas las noches analizaba el capítulo del Desafío y el desempeño de cada uno de los participantes.

¿Qué pasó con Guajira?

En las últimas horas, la presentadora sorprendió a los usuarios al revelar que no continuará con su trabajo en el programa. Entre lágrimas, explicó que su decisión se debe a motivos personales, pues vienen nuevos proyectos para su vida. Sin embargo, se trataría del algo temporal.

“Guaji emprende un nuevo proyecto y le hemos dado licencia por un tiempo, solo por un ratico. Volverá aquí al canal Caracol y a Ditu, porque Caracol Televisión es su casa. Pocas veces en la vida uno se encuentra una compañera como tú; te has ganado esto con respeto y empatía. Eres la mejor compañera que he tenido en 15 años trabajando en medios. Ha sido espectacular esta experiencia contigo y espero que podamos seguir compartiendo”, dijo Esteban, su compañero de set.

¿Quién es el reemplazo de Guajira en ‘Desafío sin filtro’?

La deportista se despidió y le dio la bienvenida a la nueva integrante del programa, otra exparticipante del Desafío.

“No me lo esperaba tan así, gracias… Ditu tuvo un día 1, y en ese día 1 estuve yo. Seguiremos conectados noche a noche. Hoy llega una nueva cara, una exdesafiante hermosa, costeña, una mujer verraca, con una entereza, coraje y gallardía que sé que va a seguir entreteniéndolos cada noche”.

A través de sus redes sociales, la exintegrante de Gamma, del Desafío 2023, agregó: “Cuando miro hacia atrás solo puedo sentir gratitud porque este año específico ha sido de aprendizajes, de crecimiento, pero sobre todo, de infinita evolución. Gracias Ditu y Caracol Televisión por permitirme explorar una nueva faceta que ni siquiera yo sabía que existía. No es audio, es un hasta pronto, porque cuando una mujer se conoce no hay nada que la detenga”.

Aunque no reveló sus nuevos proyectos, en redes sociales los internautas han dejado sus comentarios. Algunos aseguran que, posiblemente, la deportista podría regresar a la ciudadela del Desafío como refuerzo de alguno de los finalistas. Sin embargo, esa información no ha sido confirmada.