Hernán Orjuela sufrió millonaria pérdida: “gané toda la plata y la perdí”

En la década del 90 la figura de Hernán Orjuela Buenaventura era bastante conocida en la pantalla chica colombiana. El comunicador fue conductor de espacios muy populares como ‘Hoy es viernes’, ‘No me lo cambie’, ‘Noti Tuti Cuanti’, ‘Nuestra semana’, y ‘También caerás’ entre otros. Actualmente y desde hace más casi una década está radicado en Florida, Estados Unidos, desde allí presenta y dirige sus propios espacios ‘Trendiando’ y ‘Entrevistas con Hernán’.

El también ex conductor de ‘Bravíssimo’ y ‘Sábados felices’ fue además empresario y mánager de artistas, así como de sus propios espacios de televisión. Fue en uno de sus roles como organizador de conciertos que reveló en su antigua casa CityTv que perdió una impresionante suma de dinero.

Hernán Orjuela perdió 400 millones de pesos como empresario

“Gané toda la plata y la perdí toda. ¿Cómo es la vida?”, mencionó el presentador que en ese rol presentó en conciertos a Juan Luis Guerra, en el marco del festival de merengue y el Festival de verano.

“Hice un festival de verano que fue un invierno. Perdí 400 millones de pesos, que en ese entonces era un jurgo de plata. Perdí todo”, dijo el reconocido conductor de televisión.

En esa misma charla recordó cómo con un concierto que organizó para presentar al ídolo Luis Miguel lo llevó a perder económicamente y a entablar una demanda. “No fue directamente con él, pero sí con la compañía. Fue un tema transicional”, dijo Orjuela.

Antes de partir a Estados Unidos, Hernán estuvo a la cabeza del tradicional teatro Astor Plaza. “Muchos de los programas los manejábamos nosotros como empresarios. Siempre estuve metido en ese mundo”, contó sobre su vida profesional en la que ha combinado su trabajo frente a cámaras con el de producción. Actualmente es propietario de su firma HBO Media Group, donde también enfrenta desafíos como empresa en tiempos donde el nuevo gobierno ha dispuesto de medidas que de alguna manera lo afectan.

“Nos encontramos con una disyuntiva en estas épocas tormentosas y turbulentas de las administraciones de Trump: aranceles, complicaciones, deportaciones… Pero sigue siendo muy importante saber cómo puedes tener una altísima capacidad de inversión en Estados Unidos, incluso sin vivir allá”, indicó.

Ahora lidera la empresa Conexión USA y LATAM, en la que vincula y apoya que emprendedores latinoamericanos puedan lograr oportunidades en Estados Unidos. “¿Necesariamente hay que vivir acá? No, no necesariamente. Lo que hago es conectar a las personas correctas. No estoy solo, tengo un equipo que llamamos el ‘Dream Team’”, explicó.

Orjuela que ya posee la ciudadanía estadounidense junto a su familia. “Como hoy ciudadano americano nacido en Colombia, llevo en mi corazón la rica herencia de mi tierra natal y la oportunidad infinita de mi país adoptivo, recordándome que, con esfuerzo y perseverancia, puedo construir puentes entre culturas y alcanzar mis sueños”, indicó.

