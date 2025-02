Hernán Orjuela revela si regresaría a Colombia: “La fama no es lo más importante”

Durante más de 40 años, Hernán Orjuela ha sido una figura clave en la televisión colombiana, desde su primer programa en RTI, Hoy es viernes, hasta su participación en otros programas como Día a Día y Sábados Felices.

En Colombia alcanzó la fama y conquistó a miles de televidentes, quienes han sido testigos de su carrera durante cuatro lustros. Sin embargo, hace 8 años decidió mudarse a Estados Unidos con su familia para iniciar una nueva etapa personal y profesional.

¿Hernán Orjuela volvería a Colombia?

Aunque Orjuela guarda un profundo cariño por su país, no descarta la posibilidad de regresar si surgiera una propuesta interesante. Sin embargo, admite que no está considerando mudarse permanentemente. Su enfoque, asegura, está centrado en el trabajo que realiza desde Miami para la comunidad colombiana.

“Uno nunca puede descartar lo que hizo con amor en el país y que tanto me dio. Estamos hablando de mal contados, 40 años de trabajo ininterrumpido desde que hice mi primer programa de televisión, con RTI, que se llamaba Hoy es viernes, hasta el último, que fue Las mañanas con Uno, en el canal A. Lo que sí descarto siempre de corazón, y lo he dicho porque en alguna oportunidad hubo un posible acercamiento, es irme a vivir a mi país otra vez, porque hoy en día estoy haciendo más para la comunidad colombiana desde Miami, que lo que seguramente podría hacer allá“.

Hernán Orjuela, presentador colombiano. Fotografía por: Cortesía de Hernán Orjuela

El escritor de El efecto renovación, su primer libro, reflexionó sobre las preocupaciones que muchas personas enfrentan en el ámbito laboral. Enfatizó que la edad no debería ser un factor limitante, sino una etapa de crecimiento y oportunidades.

“Puede que suene duro, pero es que es muy doloroso ver personas que cuando cumplen los 30 años ya están preocupadas porque de pronto se van a quedar sin puesto, porque los van a reemplazar en un negocio como el nuestro, o como muchos otros que ya los 40 están pensando en jubilación. No, si están en el pleno furor de la vida. De las cosas que uno aprende en países un poquito más avanzados históricamente que los nuestros, es que la sabiduría no tiene precio y se logra con los años, con el kilometraje”.

El salto a Estados Unidos fue un cambio radical para Orjuela y su familia. Para el comunicador, la transición fue un reto, no solo profesional, sino personal, porque tuvo que adaptarse a un estilo de vida mucho más sencillo.

“Sí, dudé si realmente el propósito que tenía era importante para hacer ese salto cuántico, pero siempre me llevó a lo mismo: el futuro de mi familia, de mis hijos, que hace 8 años odiaban a la mamá y me odiaban a mí porque no entendían por qué se venían a un país teniendo todo en su casa. Hoy en día no, porque están establecidos, profesionales ya organizados y pensando siempre en su Colombia. Al comienzo me tocaron las duras y las maduras, además, el choque del ego: ‘ya no soy don Hernán, yo soy cualquier persona que tengo que sacar la basura, que tengo que lavar el baño’, cosas que yo no hacía antes en Colombia, que me tocó aprender y eso se lo agradezco a la vida.

No es fácil cuando tú llegas y cambias completamente el esquema y pasas a ser una persona común y corriente. Por eso muchos artistas y celebridades que vienen a un país como Estados Unidos, se chocan porque es que aquí la cosa es diferente, aquí tienes que aprender sí o sí a que la vida la tienes que volver más fácil”.

El también productor se pone feliz cuando coincide con sus conciudadanos. Estos encuentros son los que le dan verdadero valor a su carrera. “Siempre estoy altamente agradecido con la gente que siempre me siguió, que me recuerda. ¿Sabes qué es lo más bonito? Cuando tú en un país como este, que llegas a algunas ciudades un poco recónditas, donde hay 5 o 10 colombianos, me ven y me reciben con una sonrisa, para mí eso no tiene precio, porque es como evocar la nostalgia de que me vieron en algún momento. No sé si me estaban bromeando por mi nariz o porque yo era de Sábados Felices y entonces se acuerdan de mí”.

“La fama no es lo más importante”: reveló Hernán Orjuela

A lo largo de su carrera, Orjuela ha tenido que luchar contra el ego, un tema recurrente en el mundo de los medios. Para el bogotano, lo más importante es poder generar un impacto positivo y ayudar a los demás. Este enfoque le ha permitido mantener su integridad a lo largo de los años.

Siempre tengo que agradecerle a Dios por darme la oportunidad, en estos más de 40 años de vida profesional, de haber mantenido esa constancia en la evolución de los avatares de la vida y seguir siendo constante y perseverante en mi carrera profesional”.