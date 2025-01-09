Hija de Camilo Sesto fue hospitalizada de emergencia. Fotos en redes preocupan

La hija del famoso cantante español Camilo Sesto, que ahora se identifica como Sheila Devil, ha sido una de las personalidades más comentadas en el mundo del espectáculo en los últimos años. Nació en 1983 como Camilo Blanes Ornelas, pero en el 2023 reveló al mundo que se identifica como mujer. En entrevistas, compartió que esta transición ha sido un proceso para “encontrar su propio camino”, después de haber pasado años sintiéndose incómoda con su identidad anterior.

Desde entonces, su vida ha estado marcada por polémicas relacionadas con adicciones y momentos que han llamado la atención de los medios. Su mamá ha compartido en varias ocasiones su preocupación por la situación, señalando que ha hecho todo lo posible por ayudarla. En los últimos meses, Sheila ha vuelto a preocupar a todos debido a su deteriorado estado de salud, algo que se ha hecho evidente en sus transmisiones y en las fotografías que ha compartido en redes sociales. Las imágenes en las que se la ve con un aspecto frágil, junto a cambios notables y mensajes confusos, han llevado a familiares y seguidores a expresar su inquietud por su bienestar.

¿Qué le pasó a la hija de Camilo Sesto?

En las últimas horas, medios de comunicación internacionales reportaron que la hija del intérprete de ¿Quieres ser mi amante? Tuvo que ser llevada de urgencia al Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid tras haber sufrido varios episodios de ansiedad que requirieron atención médica.

De acuerdo con Informalia, un medio de comunicación español, Sheila fue hospitalizada el pasado 3 de diciembre porque se sentía “indispuesta”. Sin embargo, aunque seguiría bajo supervisión médica, se dice que estaría estable.

Lourdes Ornelas, madre de Sheila, habría asegurado que prefiere que esté en el hospital bajo el cuidado de los médicos, en lugar de estar rodeada de malas compañías, quienes, al parecer, la tendrían inmersa en las adicciones. En los últimos años, Sheila había enfrentado varios episodios graves, como una hospitalización por neumonía y un microinfarto cerebral. Además, ha mostrado un patrón público de autodescuido, adicciones y comportamientos erráticos.

En 2025, se vio envuelta en un escándalo judicial: en febrero, la policía española la detuvo al encontrarla con alrededor de 12 gramos de cocaína, una cantidad que supera lo permitido para consumo personal y que se considera tráfico de drogas. A raíz de este incidente, una abogada especializada advirtió que podría enfrentarse a una pena de entre 3 y 6 años de prisión.

Sus recientes fotografías han preocupado a sus seguidores: “En el hospital va a estar bien cuidada y atendida. Ojalá entrara en un centro de rehabilitación y dejara atrás todo ese mundo”, “Sheila por favor, busca ayuda ,te queremos mucho, por favor”; “busca ayuda”, “te deseo una pronta y total recuperación”.