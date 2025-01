Hija de Camilo Sesto preocupó al dejar alarmante mensaje de ayuda en redes

Desde la muerte de Camilo Sesto el 8 de septiembre del 2019, Camilo Blanes, su hijo, hizo un cambio de género. En el 2023 reapareció en sus redes sociales como mujer y, desde entonces, se llama Sheila Devil.

“Soy del sexo que siempre he sido. Camilín es ‘aborreciente’, pero no porque no me guste ser hijo de mi padre, mi padre lo será siempre, me parezco a él a morir. Me he analizado y he pensado, realmente eso no es. Me ha costado rato, pero ahora estoy muy a gusto. Si a alguien le molesta, a lo mejor se tiene que mirar más al espejo. Yo veo lo que tengo que ver, yo hago lo que puedo hacer. Lo último que quiero es llamar la atención. He llevado en extremo y lo he hecho por una razón: para terminar lo que estaba haciendo, lo odiaba”, dijo hace un tiempo para Europa Press.

Foto de la hija de Camilo Sesto preocupa

Recientemente, Sheila Devil volvió a ser el centro de atención tras compartir un mensaje en sus redes sociales que ha generado gran preocupación entre sus seguidores. En su publicación, revela un profundo malestar emocional, lo que ha llevado a muchos a instarla a buscar ayuda profesional.

“Dios me ampare”, escribió junto a una fotografía donde aparece sonriendo con una peluca de color rojo. Con esta publicación reavivó las inquietudes sobre su bienestar. “Qué pasa, estás mal”, “eso es lo que más coherente que has dicho”, “es preocupante tu estado, a pesar de que cientos de adoradores te digan lo fantástica que estás”, “creo que deberías dejar de beber alcohol y otras cosas y cuidarte más y que este año 2025 que traiga más vida sana”, “lo tiene todo y mira cómo está”, “es muy triste que no se pueda hacer nada por él por ser mayor de edad”, comentaron algunos internautas, quienes utilizaron las redes sociales para manifestar su preocupación y enviar mensajes de aliento a la joven. Muchos la han instado a buscar ayuda profesional. “Te estás destruyendo, tienes que ir al psicólogo. Aléjate de las malas amistades”, agregaron algunos usuarios.

Mamá de Sheila Devil se refiere a su estado de salud

Lournes Ornelas, mamá de Sheila Devil reapareció y se refirió a las condiciones que atraviesa en este momento su hija. “Está bien, más tranquilo. Mejor, gracias a Dios”. Por ahora no se conocen más detalles de lo que ocurre con Sheila.