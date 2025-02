Hija trans de Camilo Sesto detenida por drogas. Podría ir a prisión por años

Camilo Sesto, uno de los artistas en español más importantes de la industria musical, murió el 8 de septiembre del 2019. Falleció de una insuficiencia renal a los 72 años.

Sesto, cuyo nombre de pila era Camilo Blanes, dejó como heredero universal a Camilo Blanes Jr, su único hijo, a quien tuvo con quien fuera su admiradora Lourdes Ornellas. Los dos residían en México.

Fue así como el joven, de entonces 40 años, pasó de vivir una vida sencilla a ocupar la mansión de su padre en España. Inicialmente su madre, estuvo con él. El heredero tenía ambiciones musicales, pero desafortunadamente no ha contado con el respaldo del público, ya que canciones no han sonado como quisiera.

Desde entonces, Blanes ha estado envuelto en la polémica. Desde hace dos años está viviendo solo y ha mostrado una conducta errática en redes sociales, donde evidencia que consume alcohol, vive entre la suciedad y ha descuidado su salud. En una de sus publicaciones aparecía con sus dientes deteriorado. Su madre ha solicitado ayuda, pues temer por la vida de su hijo.

En el 2023 se mostró como Sheila Devil y reveló que estaba en la transición de género. “Me he analizado y he pensado, realmente eso no es. Me ha costado rato, pero ahora estoy muy a gusto”, declaró.

Sheila Devil fue detenida por 12 gramos de cocaína

Ahora está nuevamente en titulares porque fue detenida por la policía de Madrid en posesión de drogas. Así lo informó el programa de la televisión española Tardear.

“Estaba en la calle y de repente los policías notaron que estaba haciendo algo raro, pero no sabían muy bien lo que era. La registran y encuentran 12 gramos de cocaína. Por ley, sólo puedes llevar siete y medio”, reveló el espacio dando a conocer que el asunto puede ser delicado, ya que Blanes enfrentará estos cargos.

Sheila se presentó ante el juzgado de Torrelodones, y se conoció que estaba en la calle ya que tiene una orden de alejamiento contra las personas a las que le compra drogas, por lo cual sale de su casa a verse con ellas.

EL programa también explicó que tan pronto se presentaron los hechos, la ahora heredera de Camilo Sesto se comunicó con su madre, quien nuevamente quedó afectada por las actuaciones de su hija.

“Lo primero que hace es llamar a su madre. Lourdes le confirma que esto es así y que está muy preocupada. Ella tenía una orden de alejamiento con las personas que le proporcionaban estas sustancias, por lo que tenía que salir de casa para conseguirlas”, agregó el reporte.

¿Cuánto heredó de Camilo Sesto, su hija?

Sheila heredó cerca de 2 millones de euros, la mansión donde habita, que está prácticamente en ruinas, una casa en La Chopera y se estima que recibe 200 mil euros anuales por regalías y ganancias. Una fortuna que ha menguado desde que Sheila la recibió.

Por ahora no se ha establecido cuál es el proceso que continúa en el caso de Sheila, algunos medios informan que podría haber la posibilidad de una fianza, otros de que vaya a la cárcel hasta por seis años.

