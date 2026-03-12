Hija de Camilo Sesto reaparece con nueva apariencia desde un centro de desintoxicación

De acuerdo con la información más reciente, en diciembre del año pasado, Sheila Devil, la hija de Camilo Sesto y Lourdes Ornelas, fue ingresada de urgencias al Hospital Puerta de Hierro, en Madrid, luego de sufrir varios ataques de ansiedad.

Antes de eso, había sido detenida por la Guardia Civil en España después de que los agentes encontraran alrededor de 12 gramos de cocaína en su posesión, una cantidad que excede el límite permitido para el consumo personal según la legislación española. Esto llevó a que el caso se investigara como un posible tráfico de estupefacientes. Además, las preocupaciones han crecido en torno a su estado físico y su comportamiento en redes sociales. Algunas fotos y videos que ella misma ha compartido han generado inquietud entre sus seguidores y personas cercanas.

¿Qué pasó con Sheila Devil, hija de Camilo Sesto?

Recientemente, tras varios meses de incertidumbre, la joven publicó una serie de fotografías en sus redes sociales mostrando, al parecer, cómo se encuentra en este momento. En una de las instantáneas, aparece junto a su madre, con quien posa sonriente. Lo que llamó la atención de sus seguidores es que, aparentemente, Sheila, quien anteriormente se llamaba Camilo Blanes Ornelas, luce una mejor apariencia. Lo que se sabe es que, después de haber salido del hospital en diciembre, la joven habría sido ingresada a un centro de desintoxicación donde inició un proceso de rehabilitación. Así lo habría confirmado Lourdes Ornelas, progenitora de Sheila, a través de un comentario: “Sheila está bien y en un lugar seguro y en recuperación. Gracias”.

Los internautas han resaltado el cambio que parece tener la única heredera del cantante Camilo Sesto: “Mucho mejor”, “qué bonito verte bien y con buen semblante”, “estás bella, tranquila, relajada... qué maravilla verte así”, “qué guapa te veo, me da muchísima alegría, verte bastante mejorada, y con esa compañía”, “qué bonita se te ve ahora, tienes luz en la cara, tus ojos vuelven a brillar”.

Durante su infancia, era conocida como “Camilín” y pasó parte de su niñez entre México y España. A la edad de seis años, sus padres se separaron y se mudó a Madrid, donde creció cerca del intérprete de El amor de mi vida, comenzando a recibir atención mediática por ser el hijo del famoso cantante de baladas románticas.

Con el tiempo, intentó forjar una carrera en el mundo de la música, participando incluso en proyectos que honraban el legado de su padre. Sin embargo, su vida personal ha estado llena de controversias, así como de problemas de salud y adicciones que han sido objeto de discusión tanto por su madre como por los medios de comunicación. Después de la muerte de Camilo Sesto en 2019, se convirtió en la heredera universal de su fortuna y de los derechos sobre sus canciones, lo que incluye propiedades y regalías anuales por su música.