Hija de Daddy Yankee tuvo drástico cambio físico tras un mes sin consumir azúcar

Jesaaelys Ayala compartió imágenes del antes y después de su cuerpo: “estoy muy orgullosa”, dijo.

Por Redacción Vea
29 de agosto de 2025
Tras el divorcio de Daddy Yankee y Mireddys González, el nombre de Jesaaelys Ayala, una de sus hijas, ha sido muy comentado en medios de comunicación y redes sociales. La influencer de 29 años le ha mostrado el apoyo público a su mamá, dejando en evidencia que, al parecer, con el intérprete de Gasolina no tendrían la mejor relación. De hecho, en una oportunidad se rumoró que el cantante habría desalojado a su hija de la oficina de su empresa.

“La oficina que siempre mostraba Jesaaelys en sus redes sociales, donde ella trabajaba diferentes cosas, ella ya no puede entrar ahí. Le pusieron la llave y le trancaron la puerta según nuestra fuente”, aseguraron en el programa Lo sé todo Puerto Rico.

Días después, la también maquilladora confirmo en redes sociales esa versión: “Hoy es domingo 23 de marzo. Tocó mudanza involuntaria. Indirectamente me botaron de la oficina, así que me toca sacar todo, así que mi amor, toca sacar todo lo que hay”.

¿Qué se hizo la hija de Daddy Yankee?

En marzo de este año, Jesaaelys Ayala confirmó que se había sometido a una intervención quirúrgica para bajar de peso. Tras realizarse la manga gástrica, publicó en sus redes sociales el cambio.

Ahora, volvió a sorprender a sus seguidores al publicar un nuevo cambio físico. La hija mayor del reguetonero boricua se encuentra ha estado enfocada en llevar una vida saludable, no solo haciendo ejercicio, sino también alimentándose mejor.

A través de unas fotografías mostró el cambio que tuvo luego de un mes de haber dejado de consumir azúcar. “Un mes sin azúcar, estoy muy orgullosa de este logro, aunque aún me faltan dos meses, siempre poniéndolo en oración para que Dios me siga ayudando a poner de mi parte para lograr llegar a la meta, crear hábitos saludables para mi salud física y mental”, escribió junto a una imagen donde aparece en el gimnasio.

Luego, compartió otra foto mostrando cómo se veía antes de eso. De acuerdo con ella, su abdomen, su cara y sus brazos se veían inflamados: “Realmente uno no se da cuenta de cómo el cuerpo se inflama cuando consumes azúcar todos los días”.

Sus seguidores han notado su cambio y a través de los comentarios en sus diferentes publicaciones, la han felicitado por los resultados: “te ves hermosa”, “quedaste linda”, “wow, qué gran cambio”, “te ves increíble”, “preciosa”, “cuánta disciplina”.

Daddy Yankee

Jesaaelys Ayala

Hija de Daddy Yankee

Daddy Yankee y Mireddys González

Exesposa de Daddy Yankee

